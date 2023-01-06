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Громадянин РФ потужно облаяв Путіна у своєму паспорті, щоб його не вигнали з України - ДПСУ

6 січня 2023, 18:29
Громадянин держави-агресора Росії перевищив терміни перебування в Україні і більше не хоче повертатися додому – справою займається Нацполіція.
Громадянин РФ потужно облаяв Путіна у своєму паспорті, щоб його не вигнали з України - ДПСУ
Росіянин у паспорті РФ написав: "Україна понад усе"/ ua.depositphotos.com

Російський громадянин, термін перебування якого на території України завершився, не захотів повертатися до держави-агресора. Він намалював у своєму паспорті прапор України з написом "Україна понад усе" і вилаяв Путіна. Такі дії він зробив для того, щоб його не відправили до Росії.

Як повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, ситуація сталася в Київській області. Прикордонники виявили російського громадянина, який більше не має законного права перебувати на території української держави.

Сам громадянин сказав, що до Росії повертатися не хоче. Намалював у своєму паспорті прапор України з написом "Україна понад усе" і вилаяв Путіна.

Громадянин РФ потужно облаяв Путіна у своєму паспорті, щоб його не вигнали з України - ДПСУ
Росіянин українізував свій паспорт - ДПСУ / facebook.com/DPSUkraine / facebook.com/DPSUkraine

Графу "громадянство" в паспорті він взагалі закреслив.

Що робити в такій ситуації – вирішуватиме українська поліція.

Війна Росії проти України

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше зробив прогноз про те, що армія України в березні піде в масштабний наступ для звільнення своїх територій від Криму до Донбасу.

ЗСУ мають здобути перемогу над російськими окупантами.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війська РФ можуть незабаром піти в наступ із застосуванням 200-тисчного резерву. За словами Арестовича, українська армія впорається з новими російськими загарбниками за 2-3 місяці.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що 2023-й стане роком наступу армії України. На його думку, такий розвиток подій буде у зв'язку з появою у військ наступальної військової техніки – БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot. Далі почнеться етап справедливості і відплати.

Дивіться відео ТСН - Зеленський розповів про постачання Україні БМП Marder та системи Patriot

Інші новини:

ДПСУ російські паспорти війна Росії та України
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