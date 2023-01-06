Шлях буде непростим: Гудков розповів, що буде з Україною після війни

Війна в Україні не зможе закінчитися, якщо Путін залишатиметься в Кремлі.

Україна стане сучасною європейською державою / Колаж фото УНІАН, Вікіпедія

В Україні війна не закінчиться як мінімум до тих пір, поки в російській владі залишатиметься диктатор Володимир Путін. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Геннадій Гудков.

"Для України закінчиться військовий етап цього протистояння, але війні не закінчиться, якщо Путін залишиться в Кремлі. Тому що світ може перетворитися на перемир'я. Це треба розуміти і кожному українцю, не тільки росіянам всередині і за межами РФ", - сказав Гудков.

Він переконаний, що після закінчення війни і повернення всіх територій Україна стане членом Євросоюзу і увійде в блок НАТО. Ці території почнуть активно розвиватися.

"Оскільки російських заблокованих активів досить багато - вони, в разі підписання мирного договору, підуть на відновлення України. В Україну підуть величезні інвестиції за іншими програмами і вона почне ставати сучасною європейською державою прискореними темпами", - додав Гудков.

Опозиціонер не виключає, що цей шлях буде непростим для України, але він дасть результат.

Україна подала заявку в НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня після того, як глава країни-агресора РФ Володимир Путін вирішив підписати папірці про анексію українських територій, заявив про подання Києвом заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою. На думку українського гаранта, Київ вже пройшов свій шлях, щоб приєднатися до Альянсу. Україна де-факто союзник блоку.

Президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини виступили на підтримку вступу України до НАТО.

Вони закликали Альянс посилити військову допомогу Києву і зажадали від Росії забрати свої війська з українських територій.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Вашингтон підтримує плани щодо вступу України до НАТО. Двері для Києва в Альянс відкриті. Але рішення повинні схвалити всі 30 країн блоку.

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