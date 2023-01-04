Путін зібрався наступати силами 200 тисяч військових, ЗСУ розберуться за 2-3 місяці - Арестович

Агресор Росія збирається провести нову мобілізацію в січні - Москва має намір закрити кордони, сказав радник Офісу президента Олексій Арестович.

Путін бореться вже не за захоплення України, а намагається зберегти свій режим в Росії - Арестович / Фото Facebook, скріншот YouTube

Директор Кремля Володимир Путін збирається мобілізувати на війну проти України ще 200-300 тисяч росіян і закрити кордони. Його мета - збереження власного режиму і приведення війни в глухий кут. Зібраний діючий резерв у 200 тисяч військових можуть застосувати для наступу вже найближчим часом, проте ЗСУ розберуться з ним протягом 2-3 місяців. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

В ефірі YouTube-каналу Фейгін Live він розповів про те, що для збереження влади і свого життя Путін має намір продовжувати мобілізацію в Росії. Кремль готує нову мобілізаційну хвилю в січні і збирається закрити кордони.

"Військових цілей у Путіна немає, він хоче завести ситуацію в тупикову, тому що він бореться вже не за захоплення України і не за осоромлення Заходу - він бореться за фізичне виживання. Йому потрібен глухий кут, потрібні перемовини, які продасть за перемогу, тому що поразка означає для нього політичну смерть, а далі і фізичну... Йому не пробачать, в тому числі і серед найближчого оточення. (Путін) б'ється за виживання власне. А спосіб у нього один - поховати сотні тисяч росіян, які повинні померти, щоб не помер він", - вважає Арестович.

За його словами, в рамках наступної хвилі Москва планує мобілізувати ще 200-300 тисяч військових, щоб відправити їх в Україну і провести подальший наступ.

"І ця мобілізація за ідеєю повинна розпочатися в районі 5 січня. І під неї планується таки закривати кордони. Вони дискутують - коли і як, в які терміни і для яких категорій, але рішення щодо закриття кордонів так чи інакше вже ухвалено. Залишається питання в її масштабах і термінах. Тому що вони розуміють, що від другої хвилі побіжить черговий мільйон як мінімум", - говорить Арестович.

Крім того, він уточнив, що мобілізація в Росії йде ще з березня 2022 року і не припиняється. Якщо раніше вона була прихованою, то з вересня стала відкритою з назвою "часткова".

"Пройшла так звана хвиля, де вони призвали близько 300 тисяч осіб. З них десь 150 тисяч відправили на фронт або ближче до нього, а частину, якій найбільше не пощастило, за тиждень або відразу відправили "затикати дірки". Інша частина була відправлена в навчальні табори, в тому числі до Білорусі, і там готувалася... Їхне завдання поповнити кадри в частинах, які тут сильно прорідилися, і частина з них вже стала прибувати на територію України", - пояснив радник Банкової.

При цьому 200 тисяч окупантів з першої хвилі "часткової мобілізації" військове керівництво РФ вже вирішило застосувати проти України – очікується "російський наступ найближчим часом". Найближчими місяцями з'ясується, де росіяни застосують 200-тисячний резерв.

"Нам може стати значно важче, але в будь-якому випадку ми поховаємо їх за 2-3 місяці. За цей час противник сподівається мобілізувати ще 300 тисяч і продовжити криваву бійку", - заявив Арестович і додав, що росіяни зіткнуться з проблемою озброєння своїх окупантів.

"На нашому боці правда, військова і фінансова допомога Заходу. На весь рік ми забезпечені підтримкою, здатися ми не можемо, тому будемо воювати як воювали. Єдине, що змушує Путіна продовжувати війну - бажання відстрочити поразку і надія на те, що ми зламаємося і підемо на перемовини. Не зламаємося", - підкреслив Олексій Арестович.

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