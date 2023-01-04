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Путін зібрався наступати силами 200 тисяч військових, ЗСУ розберуться за 2-3 місяці - Арестович

4 січня 2023, 07:36
Агресор Росія збирається провести нову мобілізацію в січні - Москва має намір закрити кордони, сказав радник Офісу президента Олексій Арестович.
Олесей Арестович, Володимир Путін
Путін бореться вже не за захоплення України, а намагається зберегти свій режим в Росії - Арестович / Фото Facebook, скріншот YouTube

Директор Кремля Володимир Путін збирається мобілізувати на війну проти України ще 200-300 тисяч росіян і закрити кордони. Його мета - збереження власного режиму і приведення війни в глухий кут. Зібраний діючий резерв у 200 тисяч військових можуть застосувати для наступу вже найближчим часом, проте ЗСУ розберуться з ним протягом 2-3 місяців. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

В ефірі YouTube-каналу Фейгін Live він розповів про те, що для збереження влади і свого життя Путін має намір продовжувати мобілізацію в Росії. Кремль готує нову мобілізаційну хвилю в січні і збирається закрити кордони.

"Військових цілей у Путіна немає, він хоче завести ситуацію в тупикову, тому що він бореться вже не за захоплення України і не за осоромлення Заходу - він бореться за фізичне виживання. Йому потрібен глухий кут, потрібні перемовини, які продасть за перемогу, тому що поразка означає для нього політичну смерть, а далі і фізичну... Йому не пробачать, в тому числі і серед найближчого оточення. (Путін) б'ється за виживання власне. А спосіб у нього один - поховати сотні тисяч росіян, які повинні померти, щоб не помер він", - вважає Арестович.

За його словами, в рамках наступної хвилі Москва планує мобілізувати ще 200-300 тисяч військових, щоб відправити їх в Україну і провести подальший наступ.

"І ця мобілізація за ідеєю повинна розпочатися в районі 5 січня. І під неї планується таки закривати кордони. Вони дискутують - коли і як, в які терміни і для яких категорій, але рішення щодо закриття кордонів так чи інакше вже ухвалено. Залишається питання в її масштабах і термінах. Тому що вони розуміють, що від другої хвилі побіжить черговий мільйон як мінімум", - говорить Арестович.

Крім того, він уточнив, що мобілізація в Росії йде ще з березня 2022 року і не припиняється. Якщо раніше вона була прихованою, то з вересня стала відкритою з назвою "часткова".

"Пройшла так звана хвиля, де вони призвали близько 300 тисяч осіб. З них десь 150 тисяч відправили на фронт або ближче до нього, а частину, якій найбільше не пощастило, за тиждень або відразу відправили "затикати дірки". Інша частина була відправлена в навчальні табори, в тому числі до Білорусі, і там готувалася... Їхне завдання поповнити кадри в частинах, які тут сильно прорідилися, і частина з них вже стала прибувати на територію України", - пояснив радник Банкової.

При цьому 200 тисяч окупантів з першої хвилі "часткової мобілізації" військове керівництво РФ вже вирішило застосувати проти України – очікується "російський наступ найближчим часом". Найближчими місяцями з'ясується, де росіяни застосують 200-тисячний резерв.

"Нам може стати значно важче, але в будь-якому випадку ми поховаємо їх за 2-3 місяці. За цей час противник сподівається мобілізувати ще 300 тисяч і продовжити криваву бійку", - заявив Арестович і додав, що росіяни зіткнуться з проблемою озброєння своїх окупантів.

"На нашому боці правда, військова і фінансова допомога Заходу. На весь рік ми забезпечені підтримкою, здатися ми не можемо, тому будемо воювати як воювали. Єдине, що змушує Путіна продовжувати війну - бажання відстрочити поразку і надія на те, що ми зламаємося і підемо на перемовини. Не зламаємося", - підкреслив Олексій Арестович.

Війна Росії проти України

Колишній спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що війна триватиме протягом 2023 року. Реальний діалог між Києвом і Москвою може відбутися в разі поразок загарбників на полі бою. Однак для цього ЗСУ потрібно буде розбити війська РФ.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що армія України продовжує просуватися в регіоні. Сили оборони встановили вогневий контроль над стратегічною трасою Сватове-Кремінна. Через це російські загарбники стикаються зі значними проблемами в логістиці.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник вважає, що як тільки замерзне грунт, окупанти Росії підуть на Харків, щоб знову спробувати здійснити захоплення міста. За словами Мельника, вони будуть атакувати силами мобілізованих. Українська армія збирається відбивати атаку.

Дивіться відео ТСН - Арестович зробив прогноз на початок 2023 року

Інші новини:

мобілізація Володимир Путін війська Росії Олексій Арестович війна Росії та України
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