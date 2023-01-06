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Ексдепутат Держдуми спрогнозував, чи закінчиться війна з виходом ЗСУ на кордони 1991 року

6 січня 2023, 10:55
Якщо міжнародна коаліція паралельно з войноа не дотисне режим Путіна, то довгого миру не вийде, каже Геннадій Гудков.
ВСУ, Гудков
Ексдепутат Держдуми спрогнозував, чи закінчиться війна з виходом ЗСУ на кордони 1991 року / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Якщо ЗСУ вийдуть на кордони країни 1991 року, але міжнародна коаліція паралельно не дотисне режим Путіна, то довгого миру не вийде. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиціонер і колишній депутат Держдуми РФ Геннадій Гудков.

Якщо говорити про вихід України на кордони 1991 року, чи буде це означати закінчення Великої війни з Росією і подальшу розмову про репарації? Або ж це буде періодом відкладеної війни?

"Це (закінчення війни - Главред) буде залежати не від України, а від Росії і позиції міжнародної коаліції. Якщо міжнародна коаліція не дотисне режим Путіна, це буде не мир, а перемир'я. Путін буде одержимий жагою реваншу. Він буде розуміти, що тільки закручування гайок і перетворення країни в обложену фортецю, що випускає зброю в шалених кількостях і готується до нової війни, буде єдиним способом збереження влади. Я не впевнений, що і в цьому сценарії йому вдасться її утримати, але тим не менше такий шанс йому може представитися. Тому, звичайно, війна не закінчиться тільки підписанням мирного договору і деокупацією територій. Може, якась їх частина залишиться за Путіним на період 2023 року і далі будуть політичні переговори. Адже війна складається з двох етапів: військової перемоги України і перемоги всієї коаліції над путінським режимом (не військової, але тієї, що призведе до краху його режиму)", − сказав він.

Коли РФ може розпастися-прогнози експертів

Раніше дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначав, що Росія може почати розпадатися, коли окремі її частини почнуть відчувати, що центр в Москві припиняє реально управляти ними. Тоді вони можуть почати поступово відколюватися, і Росію чекатиме парад суверенітетів.

Також Огризко робив прогноз, що новий 2023 рік буде досить турбулентним для країни-агресора Росії. З диктатором Володимиром Путіним мало хто захоче спілкуватися в цивілізованому світі, а всередині країни йому можуть почати шукати заміну.

У той же час екс-глава Луганської ВЦА, екс-заступник міністра з питань от і ВПО Георгій Тука говорив, що більшість політиків на Заході панічно бояться неконтрольованого поширення зброї масового ураження в результаті поразки Росії і розпаду її на складові частини. Це і є той фактор, який досі стримує процес надання Україні військової допомоги.

Інші новини:

ЗСУ Володимир Путін війна Росії та України Геннадій Гудков
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