У ЗСУ є успіхи на напрямку Сватове-Кремінна, мобілізовані РФ деморалізовані - Гайдай

"Різдвяне перемир'я", про яке говорять в РФ – це брехня, окупанти жодного разу не дозволили спокійно евакуювати людей, сказав Сергій Гайдай.

ЗСУ в Луганській області дається важко кожен метр звільненої землі - Гайдай / Луганська ОВА, УНІАН

У сил оборони України є успіхи на напрямку Кремінна-Сватове, проте просування йде дуже важко, оскільки окупаційні війська Росії побудували оборонні редути і замінували всю місцевість. Про жодне тимчасове перемир'я з Москвою, яка взагалі не дозволяла спокійно евакуювати людей, не варто і говорити. Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Як повідомляє пресслужба ОВА, він розповів про те, що у ЗСУ дійсно є успіхи на Сватівському та Кремінському напрямках, але просування йде складно.

"Нам усім не варто завищувати очікування від напрямку Сватове – Кремінна. Так, дійсно, там успіх на боці Збройних сил України, але дається кожен метр звільнення Луганської області дуже важко", - пояснив ситуацію чиновник.

Він нагадав, що у російських військ було достатньо часу, щоб спорудити оборонні редути і замінувати всю місцевість в ручному і дистанційному режимі.

"Важко просуватися вперед, коли попереду просто суцільне заміноване поле з усіх боків", - зазначив Гайдай.

За його словами, мобілізовані РФ, яких кинули на передову фронту, деморалізовані через умови, в яких їм довелося опинитися. При цьому поруч з ними воюють ув'язнені з ПВК Вагнера – вони систематично знущаються над мобілізованими. Позаду них –кадирівці.

Гайдай також сказав, що свою агресію через невдачі на війні та вибухи російські окупанти зривають на місцевих жителів регіону.

"У нас достатньо фактів про те, як вони поводяться. Від банального мародерства до того, що когось на вулиці навіть застрелили", - каже чиновник.

Крім того, він додав, що немає сенсу говорити з Москвою про "різдвяне перемир'я". Російські окупанти навесні, незважаючи на досягнуті домовленості, жодного разу не дали можливості спокійно евакуювати мирних жителів.

"Перемир'я на день Різдва – це все брехня, ми вже Росію вивчили, їм десь потрібен перепочинок, заради цього тільки все і планувалося. Що стосується людей, давайте згадаємо, як проходили перші п'ять місяців з 24 лютого. Коли вони говорили, що їм потрібні люди... Але вони просто стерли з лиця землі Попасну, половину Сєвєродонецька, половину Рубіжного. Нам жодного разу не дали можливості спокійно евакуювати людей", - підкреслив Сергій Гайдай.

Війна Росії проти України на Донбасі

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше заявив, що українські війська можуть переломити хід війни на Донбасі. Однак для цього армії потрібно більше реактивних систем залпового вогню за типом HIMARS і MLRS. За його словами, у окупанта Росії ще є ресурси для продовження військових дій.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія в рамках нового наступу може піти в атаку в Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. Однак, на його думку, Москва кине всі сили на захоплення конкретно Донеччини та Луганщини.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що армія України, ймовірно, в березні піде у великий наступ. ЗСУ звільнятимуть свої землі в межах 1991 року. На Росію чекає остаточна поразка у війні.

Дивіться відео ТСН - як пушкарі ЗСУ стримують наступ окупантів РФ на Донбасі

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