Важка техніка Заходу посилить міць ЗСУ, але крапку на військах РФ поставлять ракети ATACMS - Подоляк

БМП Bradley, Marder і AMX посилять наступальні можливості армії України, тепер Київ очікуватиме на отримання танків Leopard, сказав Михайло Подоляк.

Крапку в демілітаризації Росії поставлять ATACMS і аналоги - Подоляк / Колаж Офіс президента, Вікіпедія

США, Франція та Німеччина ухвалили потужні рішення щодо військової підтримки України. Передача декількох батарей ЗРК Patriot посилить обороноздатність і захист повітряного простору. Постачання БМП Bradley, Marder і AMX зміцнять наступальний потенціал ЗСУ. Однак крапку в демілітаризації агресора Росії поставлять ракети ATACMS. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він привітав рішення союзників України – США, Франції та Німеччини – поставити Україні бойові машини піхоти Bradley, Marder і AMX.

Також радник глави ОП зазначив, що передача Україні декількох батарей зенітних ракетних комплексів Patriot посприяє зміцненню оборони і закриттю неба.

Крім того, бойові машини піхоти, поставлені Вашингтоном, Парижем і Берліном, посилять наступальний потенціал. Тепер Україна чекатиме на танки Leopard.

Однак, на думку чиновника, крапку в демілітаризації країни-агресора Росії поставить надання ракет ATACMS і їх аналогів.

"Крапку в демілітаризації Росії поставлять ATACMS і аналоги", - підкреслив Михайло Подоляк.

Військова допомога США, Франції та Німеччини Україні

5 січня відбулися телефонні перемовини президента США Джо Байдена з німецьким канцлером Олафом Шольцем. Сторони висловили свою готовність надавати підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно. Вашингтон передасть Києву БМП M2 Bradley, а Німеччина – Marder. При цьому Берлін поставить ще одну батарею ЗРК Patriot.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримає додаткову батарею ЗРК Patriot і потужну бронетехніку від союзників. Український гарант подякував Німеччині, чия військова техніка відіграла вирішальну роль в перехопленні російських ракет.

Очільниця оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман сказала, що після передачі Україні БМП Marder слід очікувати на постачання Києву танків Leopard. Вона підкреслила, що позитивні зрушення в питаннях передачі зброї Україні є результатом зміни позиції уряду Німеччини.

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