ДПСУ порвала російський прапор під час штурму окупантів: епічні кадри

Черговий штурм загарбників провалився.

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ЗС РФ пішли в новий штурм / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Чергова атака окупантів на Донецькому напрямку не тільки провалилася, а й була зафіксована особливими кадрами в оперативному відео наших захисників.

На відео, опублікованому прикордонною службою, видно, як наші військовослужбовці під час штурму росіян ще й встигли зірвати ворожий "триколор".

"Під час відбиття чергового штурму окупантів прикордонники виявили триколор, яким загарбники позначили нібито їхню територію. Наші бійці дістали російський прапор із невстановленого для нього місця та викинули", - йдеться в повідомленні ДПСУ. відео дня

Двох військовослужбовців ДПСУ, які відзначилися своїм вчинком, нагороджено військовим командуванням.

ДПСУ зірвали прапор Росії - дивіться відео:

Удари по росіянах - останні новини

У мережі з'явилися перші кадри наслідків спроби захопити російськими окупантами села Табаївка на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Судячи з опублікованих відео, штурми населеного пункту коштували противнику великої кількості "похованої" техніки та живої сили.

Понад те, російські "воєнкори", а услід й пропагандистська помийка "Царьград", опублікували кадри бою українського Bradley і танка окупантів Т-90М, похвалившись живучістю своєї машини. Однак забули згадати, що бій завершився на користь західної техніки української армії.

А в Бєлгородській області бійці Головного управління розвідки Міноборони України провели рейд проти терористичних військ РФ. За словами українських розвідників, була замінована єдина дорога, по якій пересувалися окупанти на зазначеній ділянці, а також був атакований російський взводний опорний пункт.

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