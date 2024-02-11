Удари по Криму та "мосту Путіна": у ЗСУ розкрили рішучі плани

Армія України, як і раніше, завдаватиме ударів по російських військах в окупованому Криму. Стратегія ЗСУ в цьому напрямку, зокрема і щодо Кримського мосту, навряд чи якось зміниться. Про це заявив спікер Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
В ефірі Еспресо він розповів про те, що стратегія ЗСУ - питання вищого командування. Але навряд чи можна припустити зміни планів Києва щодо Криму та Кримського мосту.
"Найімовірніше, удари завдаватимуться й надалі. Російська інфраструктура в Криму сама себе не спалить. Міст сам себе не зруйнує, хоча це під питанням насправді. З кораблями складніше, вони зазвичай мають позитивну плавучість і їм треба допомагати", - наголосив Дмитро Плетенчук.відео дня
Битва за Крим
Україна перемогла в Чорному морі, РФ тепер складніше тримати Крим, йдеться в матеріалі Foreign Affairs. Удари ЗСУ ускладнили постачання і зміцнення позицій окупантів на захопленому півострові.
Військовий експерт Олександр Мусієнко назвав ударний напрямок для ЗСУ. В інтерв'ю Главреду він сказав, що перспективним напрямком є лівобережжя Херсонщини, від якого можна буде йти до Криму. Проте значне просування можливе лише в умовах вагомої військової підтримки з боку Заходу.
Політичний експерт Максим Розумний в інтерв'ю Главреду заявив, що Росія зазнає глобальної поразки, навіть якщо збереже "суходільний коридор" до захопленого Криму. Світова спільнота все одно сприйме це як слабкість РФ.
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