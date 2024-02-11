Удари по Криму та "мосту Путіна": у ЗСУ розкрили рішучі плани

Сили оборони України навряд чи відступлять від своїх намірів, спрямованих на руйнування ворожої військової інфраструктури в Криму, сказав Дмитро Плетенчук.

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Кримський міст сам себе не зруйнує, потрібно продовжувати завдавати ударів - ВМС України / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Армія України, як і раніше, завдаватиме ударів по російських військах в окупованому Криму. Стратегія ЗСУ в цьому напрямку, зокрема і щодо Кримського мосту, навряд чи якось зміниться. Про це заявив спікер Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що стратегія ЗСУ - питання вищого командування. Але навряд чи можна припустити зміни планів Києва щодо Криму та Кримського мосту.

"Найімовірніше, удари завдаватимуться й надалі. Російська інфраструктура в Криму сама себе не спалить. Міст сам себе не зруйнує, хоча це під питанням насправді. З кораблями складніше, вони зазвичай мають позитивну плавучість і їм треба допомагати", - наголосив Дмитро Плетенчук. відео дня

Битва за Крим

Україна перемогла в Чорному морі, РФ тепер складніше тримати Крим, йдеться в матеріалі Foreign Affairs. Удари ЗСУ ускладнили постачання і зміцнення позицій окупантів на захопленому півострові.

Військовий експерт Олександр Мусієнко назвав ударний напрямок для ЗСУ. В інтерв'ю Главреду він сказав, що перспективним напрямком є лівобережжя Херсонщини, від якого можна буде йти до Криму. Проте значне просування можливе лише в умовах вагомої військової підтримки з боку Заходу.

Політичний експерт Максим Розумний в інтерв'ю Главреду заявив, що Росія зазнає глобальної поразки, навіть якщо збереже "суходільний коридор" до захопленого Криму. Світова спільнота все одно сприйме це як слабкість РФ.

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