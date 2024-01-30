ЗСУ 'поховали' весь парк бронетехніки РФ: чим закінчився штурм села під Куп'янськом

Співвідношення втрат у важкій бронетехніці РФ і України становить 139 до 33.

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ЗС РФ наступають, не рахуючись із втратами / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

У мережі з'явилися перші кадри наслідків спроби захопити російськими окупантами села Табаївка на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Судячи з опублікованих відео, штурми населеного пункту коштували противнику великої кількості "похованої" техніки та живої сили.

Інтенсивність боїв у районі села під Куп'янськом показав у своєму Телеграм-каналі український журналіст Денис Казанський.

"Десятки одиниць підбитої російської техніки на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Результат чергового "м'ясного" штурму, в результаті якого окупантам днями вдалося захопити руїни чергового села", - пише Казанський. відео дня

За підрахунками OSINT-аналітика Ендрю Перпетюа, за 21-26 січня співвідношення втрат у важкій бронетехніці РФ і України становить 139 до 33. Це ціна наступу Росії у Харківській області.

У кадр, знятий українським дроном, потрапили щонайменше п'ять розбитих танків разом із ліквідованим і розкиданим полем екіпажем.

ЗСУ розбили танкову колону РФ під Куп'янськом - дивіться відео:

"Захоплення" Табаївки - останні новини

28 січня DeepState повідомив про захоплення російськими окупантами села Табаївка Харківської області. Стверджувалося, що того дня війська окупанта фіксувалися вже в самому населеному пункті - геолокаційні дані вказували, що ворог просунувся на захід від Синьківки.

Щоправда, наступного дня в ЗСУ вже офіційно уточнили, що за село точаться запеклі бої - українські захисники здійснювали спроби не дати РФ закріпитися. Увесь день у Табаївці відбувалися стабілізаційні заходи.

Однак "побєдобєсіє" російської пропаганди факт масштабних втрат під час штурмів села не зупинив. За словами речника Сухопутних військ Володимира Фітьо, для російського суспільства окупацію Табаївки буде представлено як взяття Берліна, незважаючи на те, що це населений пункт, у якому раніше проживали менш як 45 осіб.

Сили оборони намагаються витіснити ворога на старі позиції.

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