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У Путіна видали нову цинічну заяву про переговори із Україною

Юлія Закрепа
11 лютого 2024, 15:01
У Кремлі традиційно звинуватили Україну у тому, що вона нібито відкидає "пропозиції" Росії про переговори.
У Путіна видали нову цинічну заяву про переговори із Україною
У Путіна хочуть переговорів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ, скріншот: відео

Речник Путіна Дмитро Пєсков зробив цинічно заявив, що країна-агресорка Росія досягає своїх цілей у "СВО" "переважно мирним шляхом".

На одному із пропагандистських ЗМІ у Кремлі традиційно звинуватили Україну у начебто тому, що вона відкидає "пропозиції" Росії щодо мирних переговорів, і заявили про продовження так званої "СВО".

"Зараз зовсім інша реальність, "київському режиму" доведеться її визнавати. Україна могла з меншими витратами вийти на мирні домовленості у березні, але на вимогу англосаксів відмовилася від досягнутих результатів", - відповів він на запитання щодо можливості нових мирних переговорів з Україною.

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Пєсков зробив цинічну заяву, збрехавши, що Росія досягає своїх цілей у "СВО" "переважно мирним шляхом".

Нагадаємо, що Володимир Путін зажадав від Зеленського нових переговорів і назвав умову. Російський диктатор заявив, що він нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні та хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації".

У Володимира Зеленського будуть готові до перемовин із Росією, але за двох умов. Україна готова почути думку всіх щодо Формули миру Києва - як країни Заходу, так і Глобального Півдня, сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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