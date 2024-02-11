У Путіна видали нову цинічну заяву про переговори із Україною

Речник Путіна Дмитро Пєсков зробив цинічно заявив, що країна-агресорка Росія досягає своїх цілей у "СВО" "переважно мирним шляхом".
На одному із пропагандистських ЗМІ у Кремлі традиційно звинуватили Україну у начебто тому, що вона відкидає "пропозиції" Росії щодо мирних переговорів, і заявили про продовження так званої "СВО".
"Зараз зовсім інша реальність, "київському режиму" доведеться її визнавати. Україна могла з меншими витратами вийти на мирні домовленості у березні, але на вимогу англосаксів відмовилася від досягнутих результатів", - відповів він на запитання щодо можливості нових мирних переговорів з Україною.відео дня
Пєсков зробив цинічну заяву, збрехавши, що Росія досягає своїх цілей у "СВО" "переважно мирним шляхом".
Нагадаємо, що Володимир Путін зажадав від Зеленського нових переговорів і назвав умову. Російський диктатор заявив, що він нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні та хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації".
У Володимира Зеленського будуть готові до перемовин із Росією, але за двох умов. Україна готова почути думку всіх щодо Формули миру Києва - як країни Заходу, так і Глобального Півдня, сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Більше цікавих новин:
- "Хотим контролировать все те земли": Песков назвал регионы, которые РФ хочет оккупировать
- Песков рассказал о двойниках Путина в России
- Песков, оскорбляя Зеленского, унизил Путина