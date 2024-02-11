Наєв дізнався про своє звільнення зі ЗМІ: генерал зробив заяву

Сергій Наєв дізнався про своє звільнення з посади командувача Обʼєднаних сил ЗСУ, яку обіймав з 2020 року, зі ЗМІ, зізнався генерал у своїх соцмережах.
За словами генерала, "це були складні часи" і "один з найважчих періодів історії України"
"Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране! Впевнений, це нам під силу! Українці вміють творити дива, тому вірю в кожного з вас!" - звернувся Наєв до громадськості.відео дня
Наєв подякував усім військовим "за самовіддану службу, за злагоджену роботу і спільні зусилля, за довіру та підтримку".
"Низько вклоняюся перед загиблими Героями, які поклали своє життя за незалежність та свободу України. Вічна їм шана і пам’ять. Сердечно дякую усім українцям за патріотизм та значну допомогу нашому війську. Ваша незламна віра в Збройні Сили України додає сил та наснаги на подальшу боротьбу з противником", - йдеться у повідомленні генерала.
Нові призначення у ЗСУ
11 лютого президент Володимир Зеленський провів масштабні кадрові перестановки у керівництві Збройних сил України. Новим командувачем Сухопутних військ став генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Також верховний головнокомандувач провів ще три нових призначення.
При цьому генерал-лейтенанта Сергія Наєва звільнено з посади командувача Об'єднаних сил. Замість нього призначено генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
Цьому передувало звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ . Замість нього бойовими діями тепер керуватиме генерал Олександр Сирський, який до того командував Східним угрупованням ЗСУ.
Згодом Зеленський, коментуючи звільнення Валерія Залужного, звернувся до нового командування на чолі з генералом Олександром Сирським із вимогою надати "реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік" з урахуванням наявної ситуації на полі бою.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Боєць ЗСУ про мобілізацію: "Люди не розуміють, наскільки драматична ситуація"
- Путін може напасти на 4 країни: глава Мюнхенської конференції розкрив плани РФ
- "Буде складно": Романенко розкрив успіхи та невдачі Сирського на фронті