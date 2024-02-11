Наєв дізнався про своє звільнення зі ЗМІ: генерал зробив заяву

Наєв обіймав посаду командувача Обʼєднаних сил з 2020 року.

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Це був найважчий період - Наєв про свою службу з 2020 року / Колаж Главреда. Фото: Міноборони України, 22-а ОМБр

Сергій Наєв дізнався про своє звільнення з посади командувача Обʼєднаних сил ЗСУ, яку обіймав з 2020 року, зі ЗМІ, зізнався генерал у своїх соцмережах.

За словами генерала, "це були складні часи" і "один з найважчих періодів історії України"

"Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране! Впевнений, це нам під силу! Українці вміють творити дива, тому вірю в кожного з вас!" - звернувся Наєв до громадськості. відео дня

Наєв подякував усім військовим "за самовіддану службу, за злагоджену роботу і спільні зусилля, за довіру та підтримку".

"Низько вклоняюся перед загиблими Героями, які поклали своє життя за незалежність та свободу України. Вічна їм шана і пам’ять. Сердечно дякую усім українцям за патріотизм та значну допомогу нашому війську. Ваша незламна віра в Збройні Сили України додає сил та наснаги на подальшу боротьбу з противником", - йдеться у повідомленні генерала.

Нові призначення у ЗСУ

11 лютого президент Володимир Зеленський провів масштабні кадрові перестановки у керівництві Збройних сил України. Новим командувачем Сухопутних військ став генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Також верховний головнокомандувач провів ще три нових призначення.

При цьому генерал-лейтенанта Сергія Наєва звільнено з посади командувача Об'єднаних сил. Замість нього призначено генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Цьому передувало звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ . Замість нього бойовими діями тепер керуватиме генерал Олександр Сирський, який до того командував Східним угрупованням ЗСУ.

Згодом Зеленський, коментуючи звільнення Валерія Залужного, звернувся до нового командування на чолі з генералом Олександром Сирським із вимогою надати "реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік" з урахуванням наявної ситуації на полі бою.

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