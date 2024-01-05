У РФ втрати: ГУР атакувало взводний опорний пункт ворога в Бєлгородській області

В Бєлгородській області бійці Головного управління розвідки Міноборони України провели рейд проти терористичних військ РФ.
Українські захисники замінували дорогу і атакували російський взводний опорний пункт, в результаті є ліквідовані окупанти, повідомляє ГУР МО в Telegram.
У повідомленні уточнюється, що раніше ГУР отримало дані, згідно з якими, в Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво армії РФ запланувало перевірку через невдоволення і скарг особового складу на умови служби.
"Перед приїздом московських "ревізорів" рядові загарбники заметушились ― стали проводити активні інженерні роботи. Аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР МО України спланували та здійснили спецоперацію", — йдеться у повідомленні.
За словами українських розвідників, була замінована єдина дорога, по якій пересувалися окупанти на зазначеній ділянці, а також був атакований російський взводний опорний пункт.
"Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється", — повідомили в ГУР.
Дивіться відео - рейд ГУР в Бєлгородській області:
Атаки в Білгородській області
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Бєлгороді вибухи ракет ППО РФ: уламки вдарили по житлових будинках, є поранені. Очевидці викладали в мережі кадри із записом потужних вибухів, які гриміли в Бєлгороді.
Як раніше повідомлялося, Сили оборони вдарили по військових РФ у Бєлгороді. Неефективна робота ППО РФ призвела до жертв і завдала руйнування цивільній інфраструктурі Бєлгорода.
Також речник Української добровольчої армії" Південь " Сергій Братчук зазначив, що Сили оборони України можуть завдати удар по аеродрому на території Ростовської області Росії. За його словами, саме з цього аеродрому вилітають літаки, які обстрілюють українські міста.
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