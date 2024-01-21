"Говорити, що все добре, не можна": Буданов різко висловився про контрнаступ ЗСУ

Багато експертів і політиків кажуть, що український контрнаступ нібито зайшов у глухий кут і це призвело до "катастрофи". Однак насправді це не так. Про це заявив начальник ГУР Кирило Буданов, повідомляє The Financial Times.
Водночас він не виключає наявність проблем з контрнаступом ЗСУ.
"Говорити, що все добре, — неправда. Говорити, що сталася катастрофа, — теж неправда", — говорить Буданов.відео дня
Він стверджує, що Україна зможе утримати на відстані російського диктатора Володимира Путіна, це вже було доведено на практиці.
"Вся легенда про могутність Росії - це мильна бульбашка", — додав Буданов.
Контрнаступ ВСУ
Колективний Захід на чолі з США має намір докласти зусиль для того, щоб до кінця 2024 року Україна змогла вести переговори з Росією на вигідних для Києва умовах. Москві доведеться або йти на діалог, або зіткнутися з сильнішою Українською державою. Сили оборони України зможуть перейти в новий наступ.
Журналісти CNN писали про те, що Україна в поточному році працюватиме над посиленням своєї оборонно-промислової бази. Суттєвих просувань на фронті не очікується як з боку ЗСУ, так і з боку окупантів агресора Росії. У 2025 році українські війська можуть піти в наступ, однак на півдні просування можливо щонайменше через два роки.
Якщо Конгрес не зможе санкціонувати додаткову військову допомогу Україні найближчими днями, країна-агресор Росія може виграти війну протягом декількох тижнів, в кращому випадку - місяців. Про це заявили головні помічники президента США Джо Байдена на приватній зустрічі в середу, 17 січня. Про це повідомив американський канал NBC News з посиланням на власні джерела.
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