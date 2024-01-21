"Це "червона лінія": у Раді хочуть відмінити візит Фіцо в Україну

Народний депутат стверджує, що цинічні заяви прем'єрміністра Словаччини можуть стати причиною для відмови.

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У Раді хочуть відмінити візит Фіцо в Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Український народний депутат хоче скасувати візит "представника іншої держави" через його цинічні заяви та сумніви у суверенітеті України. Про це заявив голова парламентського комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Він вимагає рішучої реакції на відповідні заяви, адже у держави "має бути якийсь мінімум самоповаги".

"Абсолютно неприпустимо робити вигляд, що нічого не відбувається, коли лідер іншої держави робить заяви, які ставлять під сумнів суверенітет держави. Це вже та "червона лінія", яка вимагає рішучої і недвозначної реакції, особливо коли лідер іншої держави робить такі ганебні заяви напередодні візиту в ту державу, суверенітет якої він заперечує", – заявив він. відео дня

Мережко додав, що "у таких випадках візит скасовують, а МЗС робить відповідну заяву, спрямовану на захист суверенітету і честі своєї держави".

Можна припустити, що мова у пості йшла про прем'єрміністра Словаччини Роберта Фіцо, який планував відвідати Україні у середу, 24 січня.

Позиція Фіцо щодо війни в Україні

20 січня стало відомо про те, що прем'єрміністр України Денис Шмигаль зустрінеться з проросійським прем'єром Словаччини. За словами проросійського прем'єра Словаччини, він приїде до України із гуманітарною допомогою. На зустрічі Фіцо планує повідомити, що Словачинна не надаватиме військову допомогу Україні.

Проросійський прем'єр Словаччини заявив, що він проти членства України в НАТО, оскільки, на його думку, це може призвести до Третьої світової війни. Фіцо вказав, що буде протистояти цьому рішенню, поки матиме вплив на політичну сцену країни, і готовий використати своє право вето.

Крім цього, Фіцо стверджує, що вторгнення Росії є адекватною реакцією на тиск України щодо вступу до НАТО. Він також заявив, що західні санкції та підтримка України не призведуть до знищення Росії і не допоможуть завершити війну.

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