Наступ ЗСУ на Мелітополь мінімум за два роки: у CNN зробили прогноз

Значних просувань як з боку сил оборони України, так і від окупантів агресорки Росії, в 2024 році, ймовірно, не буде, пишуть американські журналісти.

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ЗСУ зможуть наступати в напрямку Мелітополя як мінімум за два роки - CNN / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 53-тя ОМБр

Україна в поточному році буде працювати над посиленням своєї оборонно-промислової бази. Cуттєвих просувань на фронті не очікується як з боку ЗСУ, так і з боку окупантів агресора Росії. У 2025 році українські війська можуть піти в наступ, проте на півдні просування можливе як мінімум за два роки.

У матеріалі CNN йдеться про те, що в цьому році Україна буде працювати над посиленням своїх можливостей в оборонно-промисловій сфері, щоб наступати в 2025 року. У 2024-му суттєвих змін на фронті не очікується.

Коли буде контрнаступ ЗСУ на півдні

У статті зазначено, що наступ армії України в бік Мелітополя можливий як мінімум за два роки.

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"Ще одна спроба великого контрнаступу з боку України з метою розбити російські сили у південному окупованому місті Мелітополь, швидше за все, відбудеться щонайменше за два роки, сказав американський військовий чиновник. Американські і західні офіційні особи не очікують, що ані Україна, ані Росія здобудуть значні перемоги на полі бою в 2024 році", - написали журналісти.

Також зазначено, що зараз війська України і Росії занадто виснажені. Ситуація може змінитися в 2025 році, а поки що окупанти обстрілюють українські міста і населені пункти, щоб залякати українців. Україна шукає можливості поповнити лави ЗСУ та мобілізувати людей.

Війна Росії проти України

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав, що Путін "хоче" захопити всю Україну, в 2024-му йому потрібні дві області. За словами представника ГУР, окупанти прагнутимуть повністю окупувати Донбас і утримати інші захоплені райони на сході і півдні країни.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Росія готується до нового наступу. Як припускають фахівці, наступ може бути в період з 12 січня по 2 лютого. Втім, окупанти не досягнуть значного просування.

У Путіна планують "великий наступ" у чотирьох областях - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької, вважають журналісти Financial Times. Україна може перейти до "активної оборони", щоб наступати вже в 2025 році.

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