Атака українських БПЛА: російський завод 'Новатек' зупинив роботу - Bloomberg

Російський завод "Новатек" зупинив роботу після атаки українських безпілотників, пише Bloomberg.
Порт в Усть-Лузі - один з двох основних ринків експорту енергоносіїв в Балтійському морі. Він розташований приблизно за 130 кілометрах на південний захід від Санкт-Петербурга і недалеко від кордону з Естонією.
За даними агентства, Усть-Лузький завод з переробки газового конденсату зупинив усі технологічні операції. Постраждалих не було.
Комплекс переробляє газовий конденсат в нафту, авіаційне паливо і газойль, а також відвантажує нафтопродукти на іноземні ринки.
У 2022 році завод переробив майже 7 млн тонн газового конденсату. Конденсат є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти.
Удари по окупантах
У ніч на 21 січня в результаті ударів безпілотних літальних апаратів виникла пожежа в терміналі компанії "Новатек" у Ленінградській області.
Того ж вечора вибухи гриміли на території Смоленської, Тульської та Орловської областей. Перші повідомлення про можливу роботу протиповітряної оборони з'явилися приблизно о 22: 30.
Своює чергою, глава ГУР Кирило Буданов, коментуючи вибухи в Росії, підкреслив, щонайближчим часом не передбачається ніяких кардинальних змін: "Усе, що ми зробили, ми будемо робити і надалі".
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