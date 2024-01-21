Атака українських БПЛА: російський завод 'Новатек' зупинив роботу - Bloomberg

У 2022 році цей завод переробив майже 7 млн тонн газового конденсату.

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Завод зупинив всі технічні операції / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Російський завод "Новатек" зупинив роботу після атаки українських безпілотників, пише Bloomberg.

Порт в Усть-Лузі - один з двох основних ринків експорту енергоносіїв в Балтійському морі. Він розташований приблизно за 130 кілометрах на південний захід від Санкт-Петербурга і недалеко від кордону з Естонією.

За даними агентства, Усть-Лузький завод з переробки газового конденсату зупинив усі технологічні операції. Постраждалих не було.

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Комплекс переробляє газовий конденсат в нафту, авіаційне паливо і газойль, а також відвантажує нафтопродукти на іноземні ринки.

У 2022 році завод переробив майже 7 млн тонн газового конденсату. Конденсат є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти.

Удари по окупантах

У ніч на 21 січня в результаті ударів безпілотних літальних апаратів виникла пожежа в терміналі компанії "Новатек" у Ленінградській області.

Того ж вечора вибухи гриміли на території Смоленської, Тульської та Орловської областей. Перші повідомлення про можливу роботу протиповітряної оборони з'явилися приблизно о 22: 30.

Своює чергою, глава ГУР Кирило Буданов, коментуючи вибухи в Росії, підкреслив, щонайближчим часом не передбачається ніяких кардинальних змін: "Усе, що ми зробили, ми будемо робити і надалі".

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