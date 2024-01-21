Ходжес - про удари по Ленінградській області: Буданов і ГУР випереджають РФ

Військова розвідка України виграє час для відновлення сил оборони та внесення змін до наступних військових планів, сказав американський генерал Бен Ходжес.

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ГУР і Буданов допомагають ЗСУ виграти час у війні з РФ - Ходжес / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та його керівник Кирило Буданов суттєво випереджають російські спецслужби. Вони постійно шукають оригінальні способи для протидії агресору Росії і перехоплення ініціативи поза полем бою. Про це заявив американський генерал, колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес.

У мікроблозі Х він прокоментував нічний удар по Ленінградській області, який відбувся 21 січня, і сказав, що дії ГУР допомагають Україні виграти час для відновлення військ і вносити зміни у військові плани.

"Генерал-лейтенант Буданов і ГУР настільки далеко попереду російських спецслужб... Ведуть бій з росіянами, шукають способи перехопити ініціативу, доки ЗСУ коригують свої плани і відновлюють свою силу", - сказав Ходжес. відео дня

Крім того, він ретвітнув думку австралійського генерал-майора у відставці Ніка Райана щодо удару по нафтовому терміналу в Ленінградській області.

"Це те, що ми можемо назвати "агресивними санкціями" з експорту російської енергії. Чергова демонстрація постійно стратегічного ударного комплексу України, який постійно адаптується і досить серйозно уражає", - підкреслив Райан.

Удар по Росії 21 січня

У ніч на неділю, 21 січня, в Росії прогриміли вибухи. Повідомлялося про загоряння газового терміналу Новатек у Ленінградській області. У російських ЗМІ заявили про атаки БПЛА на Смоленську, Тульську та Орловську області.

OSINT-аналітики з групи Dnipro заявили, що був приліт по території автомобільного заводу Щегловський вал у Тулі. Як відомо, на заводі у Тулі виробляються ракетні комплекси Панцир-С і Панцир-С-1. Також там модернізується різна бронетехніка російських окупантів.

Пізніше в українських ЗМІ з посиланням на джерела з'явилася інформація, згідно з якою удари по Тульській, Орловській і Смоленській областях – операція ГУР Міноборони України.

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