РФ може виграти війну за кілька місяців: у Байдена озвучили похмурий прогноз - NBC

На зустрічі в Білому домі радники Байдена назвали вищим лідерам Конгресу секретні терміни, коли ключові військові ресурси України будуть значно виснажені.

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РФ може перемогти за кілька місяців без допомоги США / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента

Якщо Конгрес не зможе санкціонувати додаткову військову допомогу Україні найближчими днями, країна-агресор Росія може виграти війну впродовж декількох тижнів, в кращому випадку - місяців. Про це заявили головні помічники президента США Джо Байдена на приватній зустрічі в середу, 17 січня. Про це пише американський канал NBC News з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, радник з національної безпеки Джейк Салліван і директор Національної розвідки Авріл Хейнс заявили законодавцям, що в найближчі тижні в України закінчаться певні можливості протиповітряної оборони та артилерії.

NBC зазначає, що на зустрічі в Білому домі Салліван і Хейнс назвали вищим лідерам Конгресу секретні терміни, коли ключові військові ресурси України будуть значно виснажені, а також озвучили детальну оцінку поточної динаміки на полі бою.

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За словами представника Білого дому, Салліван підкреслив, що становище України впродовж року стане ще важчим, запропонувавши конкретні діапазони дат, коли Україна вичерпає різні можливості в короткостроковій перспективі.

Помічники Байдена також повідомили законодавцям, що відсутність допомоги торкнеться не лише України, але і може спонукати інші країни, які покладаються на США, включаючи Японію та Південну Корею, переосмислити свої альянси. Суть їхнього послання полягала в тому, що перемога Росії просто тому, що США не змогли домогтися успіху, "відгукнеться по всьому світу".

Зазначається також, що двопартійна група лідерів Конгресу на зустрічі погодилася, що надання допомоги Україні є пріоритетом національної безпеки, але визнала, що існують розбіжності щодо того, як діяти законодавчо.

Військова допомога США Україні

На початку жовтня 2023 року президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 106 млрд доларів на потреби національної безпеки, зокрема і на фінансування допомоги Україні на понад 61 млрд доларів. Законопроект не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США.

18 січня Байден заявив, що в Конгресі є більшість, яка ухвалить позитивне рішення про фінансування військової допомоги для України. Однак глава Білого дому не виключає "катастрофічного" сценарію.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл очікує, що наступного тижня Сенат розгляне двопартійну угоду з фінансування України та безпеки кордону США.

Представник Державного департаменту Метью Міллер на початку січня завив, що США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років, оскільки прагнуть допомогти нашій країні побудувати власну військово-промислову базу, щоб країна могла самостійно фінансувати, виробляти і закуповувати озброєння.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вірить у те, що військова допомога західних країн продовжиться та не має альтернативи в разі її припинення.

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