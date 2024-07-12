Гаряча фаза війни триватиме 1-2 роки, далі можливі два сценарії – Розумний

РФ або буде намагатися в силовий спосіб здолати Україну, або буде пропонувати компроміси, на які рано чи пізно українська сторона все-таки погодиться.

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Максим Розумный, украинские военные Гаряча фаза війни триватиме 1-2 роки, далі РФ може діяти одним із двох сценаріїв/ колаж: Главред, фото: Главред, 38 окрема бригада морської піхоти

Гаряча фаза війни може тривати 1-2 роки, на триваліший час не вистачить ресурсів ні в України, ні в країни-агресорки Росії. Далі повна безперспективність змусить цю війну завершувати.

Після цієї гарячої фази Росія або намагатиметься в силовий спосіб здолати Україну, або буде пропонувати компроміси, на які рано чи пізно українська сторона все-таки погодиться. Таку думку висловив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний в інтерв’ю Главреду.

Він зазначив, що озвучені у медіа оцінки представників НАТО про те, що війна в Україні може тривати ще 3-4 роки, в основному базуються на можливостях Росії – її мобілізаційному, економічному та фінансовому ресурсі, потенціалі промисловості, яку вона переводить на воєнні рейки.

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"Але, як на мене, недостатньо брати до уваги лише цей чинник хоча б тому, що Путін не самогубець, як і всі навколо нього. Якщо Росія впродовж цих 3-4 років повністю вичерпає свої ресурси, то з чим вона залишиться? Навіть якщо вона здобуде ще якусь частину української території, з цим вона отримає собі лише додаткові проблеми, а не якісь бонуси чи преференції. Не думаю, що цей інерційний сценарій буде реалізований на практиці – очевидно, Росія буде намагатися не дійти до такого стану.

За словами Розумного, Росія може спробувати вийти з цієї ситуації раніше – ядерним шантажем, застосуванням ядерної зброї, або спробує переламати хід подій в силовий спосіб. Або ж РФ піде на певні компроміси, на які погодиться і Захід.

"Виходячи з цих міркувань, гаряча фаза війни не може тривати 3-4 роки. Я думаю, що вона триватиме рік-два, не більше, а далі повна безперспективність змусить цю війну завершувати", – зазначив політичний експерт.

У той же час Розумний звернув увагу, що Україна має менший запас міцності, ніж країна-агресорка Росія.

"Від чого залежатиме тривалість цієї війни – це важливе уточнення. Тому що український запас міцності є набагато меншим, ніж російський. Як і наш мобілізаційний ресурс, і фінансовий, і інші, які не дозволяють нам ефективно витримати ці 3-4 роки", – сказав він.

Тому Росія або намагатиметься в силовий спосіб здолати Україну, або буде пропонувати компроміси, на які рано чи пізно українська сторона все-таки погодиться, зазначає експерт.

"Тому це теж свідчить на користь стислих строків, у які має вирішитися це питання. Звичайно, після умовної заморозки фронту може бути тривалий період, як у нас це було між 2015 та 2022 роком. Однак він може бути з пострілами, заходом диверсійних груп тощо", – вважає Розумний.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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