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Зміниться хід війни: Україна "вибиває" від США доленосне рішення - Єрмак

Ангеліна Підвисоцька
12 липня 2024, 02:27
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Україна намагається добитися від США дозволу бити західною зброєю по тилу РФ.
Зміниться хід війни: Україна 'вибиває' від США доленосне рішення - Єрмак
Дозвіл бити по тилу РФ змінить хід війни / Колаж: Главред, Фото: Facebook/kpszsu, president.gov.ua

Україна намагається добитися від США дозволу на застосування далекобійної зброї для ударів по російському тилу. Таке рішення зможе змінити перебіг війни. У цьому переконаний голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Європейська правда.

Він вважає це ключовою зміною, яку мають втілити західні партнери України. Саме тоді будуть можливі зміни на лінії фронту, каже Єрмак.

"Я вважаю, що це стане реальним геймченджером (переломним моментом - Главред) і я сподіваюся, що партнери зрозуміють це якнайшвидше", - додав він.

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Керівник ОП нагадав, що РФ не ставить перед собою жодних обмежень, навіть завдаючи ударів по дитячих лікарнях, школах та дитсадках в Україні.

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Удари по території РФ західним озброєнням - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у США прокоментували використання Силами Оборони України американських ракет ATACMS для удару по тимчасово окупованому Криму, зазначивши, що завдяки діям ЗСУ були знищені ворожі зенітно-ракетні комплекси. Про це під час брифінгу розповів Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій.

Україна активно намагається отримати від США дозвіл на удари по аеродромах на території РФ, готуючи потужну військово-дипломатичну відповідь на російський терор. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також дав зрозуміти, що Україна має право використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії.

Зміниться хід війни: Україна 'вибиває' від США доленосне рішення - Єрмак
По яких територіях РФ можна бити із західної зброї / Інфографіка Главред

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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