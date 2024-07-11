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Зброя на 225 мільйонів доларів: США оголосили новий пакет допомоги Україні

Ангеліна Підвисоцька
11 липня 2024, 22:04оновлено 11 липня, 22:51
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До цього пакета допомоги увійшла одна батарея Patriot, різні ракети, боєприпаси і не тільки.
Зброя на 225 мільйонів доларів: США оголосили новий пакет допомоги Україні
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Міністерство оборони США, Офіс президента

США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його загальна вартість становить 225 мільйонів доларів. Про це повідомляє Білий дім.

"Сполучені Штати здійснюють спільні дії з Німеччиною, Румунією, Нідерландами та Італією для зміцнення протиповітряної оборони України та надання п'яти стратегічних систем протиповітряної оборони, включно з батареями Patriot і системами SAMP/T, які допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і солдатів. Сполучені Штати і наші союзники та партнери, як і раніше, віддані наданню Україні додаткових можливостей оборони для захисту від триваючої агресії Росії", - йдеться в тексті.

У цей пакет допомоги увійшло:

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  • одна батарея Patriot;
  • боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
  • зенітні ракети Stinger;
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • обладнання та ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW), що запускаються з труби, і ракети з дротовим наведенням;
  • протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
  • боєприпаси для стрілецької зброї;
  • боєприпаси для вибуху; так
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Військова допомога США - останні новини

Як писав Главред, у пакет 2,3 млрд доларів увійдуть ракети для протиповітряної оборони, протитанкова зброя та інші критичні боєприпаси із запасів США. При цьому Україна отримає ракети для систем Patriot і NASAMS за прискореним графіком.

Відомо, що США ставлять на "стоп" усі інші контракти з оборонних замовлень, у пріоритеті - Україна. Президент Джо Байден заявив, що США зобов'язалися постачати Україні додаткові системи ППО, зокрема батареї Patriot.

Проте Зеленський констатував, що західне обладнання надходить на фронт дуже повільно.

"Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним (його, - Главред) виконанням у нас дійсно дуже, дуже, дуже довге очікування", - висловився президент.

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війна в Україні новини США військова допомога вторгнення Росії
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