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Голодують і замерзають: на Харківщині фермер кинув десятки коней і втік до РФ

Єлизавета Бельмас
13 січня 2024, 14:20
Більше двадцяти тварин кинуті напризволяще.
На Харківщині фермер кинув десятки коней і втік до РФ
На Харківщині фермер кинув десятки коней і втік до РФ / колаж : Главред, фото: Нацпол, УНІАН

У Харківській області власник однієї з ферм кинув під обстріл без їжі і тепла 28 коней. Після цього він втік до Росії. Про це повідомили UAnimals.

Зоозахисники розповіли, що ферма постійно потрапляє під масовані обстріли окупантів. Одна з атак забрала життя 5-місячного жеребця, а кобила отримала поранення.

Зараз за тваринами як можуть доглядають місцеві правоохоронці та єдиний конюх, який залишився на фермі - Олексій. Він працює на фермі більше 12 років.

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За словами Олексія, місцеві правоохоронці, які допомагають доглядати за кіньми, домовляються з фермерами і волонтерами про їжу для тварин. Вони привозять сіно, овес і сіль.

При цьому, їжі тваринам все одно катастрофічно не вистачає. Вони можуть голодувати по кілька днів. Крім іншого, на фермі немає дров для обігріву приміщень, а від морозів замерзає навіть питна вода.

"Я не міг залишити тварин помирати, але і самому важко", - говорить Олексій.

Зоозахисники, в свою чергу, вже подали заяву в поліцію на власника ферми за жорстоке поводження з тваринами. За законом, правоохоронці повинні тимчасово забрати тварин, поки суд не прийме остаточне рішення в цій справі. Тільки після цього команда небайдужих зможе вивезти коней з-під обстрілів.

Атаки на Харківщину

Як повідомляв Главред, 10 січня російські окупанти атакували Харків. У місті прогриміли потужні вибухи. Ворог вдарив по обласному центру балістикою. Про це повідомляли повітряні сили ЗСУ.

Трохи пізніше стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову ракетами С-300. В результаті 11 людей постраждали, серед них-журналісти турецького видання. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що дві російські ракети вдарили по готелю в центрі Харкова.

При цьому, начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив про те, що на Харківському та Куп'янському напрямках кардинального збільшення угруповання військ армії РФ не спостерігається.

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