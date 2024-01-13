ЗМІ з'ясували, хто пригальмував відставку Безуглою та яка її доля

Станом на 12 січня рішення щодо Мар'яни Безуглої вже було ухвалено, повідомили джерела у Слузі народу.

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Безуглу приберуть з посади заступника голови комітету з оборони - ЗМІ / Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Народного депутата України Мар'яну Безуглу все ж таки знімуть з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки і оборони. Разом з нею може піти і сам голова комітету Олександр Завітневич.

Як пише РБК-Україна з посиланням на кілька джерел у партії Слуга народу, цього тижня постанову про відставку Безуглої не було винесено до сесійної зали через позицію Офісу президента.

"Хто б що не говорив, а Мар'яну в ОП вважають своєю людиною. Тому і пригальмували її відставку. Умовно говорять так: багато меседжів, які з'являлися з боку Безуглої, з'являлися не з її власної ініціативи", - сказав виданню один зі "слуг народу".

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Також наголошується, що на Банковій не розуміють, чому глава комітету Олександр Завітневич дозволив розростися конфлікту, а не зумів його погасити всередині.

"Тому і на одній з нарад в ОП прозвучало таке: мовляв, якщо глава комітету не може навести порядок всередині, то, може, Завітневича слід відправити у відставку разом з Безуглою? Хоча насправді у мене є сумніви, що зверху дійсно хочуть відставки Завітневича", - сказав один з членів фракції Зеленського.

За даними журналістів, станом на 12 січня рішення щодо Безуглої вже було ухвалено.

"Все ж таки її відправлять у відставку, така домовленість вже є. Особливо після того як через неї в середу було зірвано голосування. І після її цих заяв про вихід з фракції, партії тощо", - зазначив один з членів комітету.

Скандал з Мар'яною Безуглою

27 листопада Верховна Рада зареєструвала постанову про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки.

5 січня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував усунути нардепа Мар'яну Безуглу з посади заступника голови комітету.

На засіданні Верховної Ради 10 січня народні депутати не змогли внести до порядку денного засідання парламенту питання звільнення Мар'яни Безуглої з посади.

11 січня Безугла повідомила, що написала заяву про вихід з фракції та партії Слуга народу, заявивши, що їй "не потрібна слабка фракція й партія".

Упродовж року Мар'яна Безугла зробила низку скандальних заяв щодо військових, ведення бойових дій, мобілізації та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, вона пропонувала звільнити Залужного, тому що військове керівництво не надало планів на 2024 рік.

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