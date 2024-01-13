"Ми постійно контратакуємо": Сирський розповів про ситуацію на фронті

Українські військові не просто сидять в обороні, а постійно здійснюють контратаки. Зараз окупанти частково наступають на деяких частинах сходу, там запеклі бої.

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Сирський розповів про ситуацію на фронті/ колаж: Главред, фото: Telegram Сирський, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Російські окупанти не змогли досягнути тих цілей, які вони ставили перед собою в останні місяці. Зараз загарбники частково наступають на деяких частинах сходу, там тривають запеклі бої.

Про це розповів командувач Сухопутних сил України Олександр Сирський, пише Reuters. Він описав поточну ситуацію на фронті.

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Сирський зазначив, що минулого літа Україна здійснила великий контрнаступ, але під час нього не вдалося досягнути значного прориву частково тому, що окупанти на сході та півдні нашої держави окопалися траншеями та іншими оборонними лініями. Зараз російські загарбники частково наступають подекуди на сході України, там відбуваються важкі бої.

Він зазначив, що російська окупаційна армія здійснює безперервні атаки на кількох ділянках фронту, а захисники України контратакують.

"Це активна оборона, коли ми не просто сидимо в обороні, а постійно контратакуємо, а на деяких напрямках переходимо в наступ", – зазначив Сирський

У відповідь на запитання, чи може відбутися у цій війні перелам на користь України, командувач Сухопутних сил зазначив, що це можливо.

"Я думаю, що шанси є завжди. Їх потрібно лише знайти і використати", – сказав він.

Також Сирський додав, що російські окупанти не могли побудувати таку оборону, яка була б надійною на усіх ділянках фронту. За його словами, завжди знайдуться слабкі місця через ландшафт та інші фактори.

Війна в Україні

Нагадаємо, РФ посилила ракетні удари по Україні – у розвідці Естонії назвали причину. Удари по аеродромах свідчать про те, що ЗС РФ вважають для себе небезпечною появу західних винищувачів F-16 в арсеналі Збройних сил України.

Раніше капітан сказав, коли Україна може почати наступати. Зараз нам не вистачає зброї. Ситуація може змінитися, коли закінчаться політичні баталії в Європі і США і піде реальна активна військова допомога Україні, зазначив перший заступник голови Спілки офіцерів України, капітан першого рангу Євген Лупаков.

Також раніше повідомлялося, у РФ є ресурси, які дозволяють підтримувати війну ще мінімум 2 роки. Треба не лише впроваджувати нові пакети санкцій, а й перекрити Росії можливості обходити обмеження. Також потрібна конфіскація і передача Україні активів РФ, зазначив, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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