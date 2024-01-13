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У Маріуполі "приліт" в казарму, у Бердянську – в порт: в окупованих містах прогриміли вибухи

Альона Вороніна
13 січня 2024, 14:07оновлено 13 січня, 15:40
Після влучання в казарму окупантів у Маріуполі там почалася пожежа. Загарбники одразу почали переміщати особовий склад і техніку в інший район міста.
Взрыв, дым
У Маріуполі був "приліт" в казарму, у Бердянську/ колаж: Главред, фото: Telegram Андрющенко, УНІАН

В окупованих Маріуполі та Бердянську вранці у суботу, 13 січня, прогриміли вибухи. Повідомлялося, що там, зокрема, працювала російська ППО.

Тепер стало відомо про наслідки вибухів в окупованих містах. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Андрющенко повідомив, що у Маріуполі Донецької області, за попередніми даними, було влучання в казарму російських окупантів. При цьому туди могли влучити уламки після роботи російської ППО. Там спалахнула пожежа, а загарбники почали переміщати особовий склад і техніку в інший район міста.

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"Маріуполь, наслідки вибухів. Попередньо влучання в казарму окупантів на МФК ім. Ілліча районі 3-го Депо ТТУ, цілком можливо уламками власної ППО. Проте одразу після "вообще ничего не произошло" пожежі окупанти почали масово переміщати живу силу та техніку в Приморський район Маріуполя. Типова гра в схованки після "бавовни", – розповів Андрющенко.

Також він зазначив, що не обійшлося без "прильотів" і в Бердянську Запорізької області, де вранці теж лунали вибухи.

"По Бердянську попередньо від партнерів – ураження в Бердянському порту, який окупанти використовують як військову базу. Деталі згодом", – зазначив Андрющенко.

Удари ракетами і дронами по Україні

Вранці у суботу, 13 січня, окупанти запустили по Україні ракети. Після цього пролунали вибухи у Дніпрі, Чернігові, Кропивницькому та інших містах. РФ випустила по території України крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95. Пуски проводилися з району Каспійського моря. Також у небо підняли Міг-31.

Після цього повідомили, що сили ППО збили 8 цілей, ще 20 – не досягли мети. Захисники неба знищили сім російських крилатих ракет Х-101/Х-555 / Х-55 і одну керовану авіаційну ракету Х-59. Частина ракет не досягла мети.

Нагадаємо, РФ посилила ракетні удари по Україні – у розвідці Естонії назвали причину. Удари по аеродромах свідчать про те, що ЗС РФ вважають для себе небезпечною появу західних винищувачів F-16 в арсеналі Збройних сил України.

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