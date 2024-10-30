'Годен' за комісією, а у частини - не беруть: що робити військовозобов'язаному

Письмові скарги потрібно писати ще до моменту, коли людину відправлятимуть до військової частини, зазначила юристка Лідія Карплюк.

https://glavred.net/ukraine/goden-po-komissii-a-v-voennye-chasti-ne-berut-chto-delat-voennoobyazannomu-10609766.html Посилання скопійоване

Поки громадянин не став військовослужбовцем, він може не піти служити через стан здоров'я - адвокат / Колаж: Главред, фото: flickr, Київський ТЦК і СП

Ключові тези:

ВВК можна оскаржити

Доки громадянин не військовослужбовець, є шанс вирішити питання

Для оскарження ВВК потрібні підстави

Нерідко трапляються випадки, коли військово-лікарська комісія визнала людину "придатною" до проходження військової служби, проте військові частини не беруть такого військовозобов'язаного через стан здоров'я. У такому разі потрібно доводити свою правоту, щоб обґрунтувати відмову від призову. Про це заявила адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк.

В інтерв'ю Главреду вона розповіла про те, що поки військовозобов'язаний не став військовослужбовцем, є можливість вирішити проблему. Потрібно писати письмові скарги ще до моменту, як людину будуть кудись відправляти.

відео дня

"Поки людина не набула статусу військовослужбовця (прийняття (підписання) присяги та зарахування до списків особового складу військової частини), до того моменту ще не йдеться про звільнення з військової служби, і є шанс відмотати цю історію назад. У такому разі за наявності підстав для цього потрібно писати письмові скарги, але починати робити це потрібно ще до того, як людину кудись повезуть", - зазначила Карплюк.

За її словами, якщо в людини дійсно проблеми зі здоров'ям, відмова від призову буде обґрунтованою.

"Адже навіть якщо ТЦК і СП буде зафіксовано відмову від призову, але вона буде обґрунтована і підтверджена відповідними обставинами, фактами, документами, то ви і надалі зможете відстоювати свою правоту. Але, звісно, якщо людина цілком здорова, придатна і розпочинає такі дії, щоб якось відтермінувати момент призову, то зрештою дії ТЦК і СП з мобілізації визнають правомірними", - наголосила адвокатка Лідія Карплюк.

Хто така Лідія Карплюк Лідія Романівна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатської діяльності більше 7 років. Проживає та практикує у Києві.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Коротко про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - новини за темою:

Як повідомляв раніше Главред, у ТЦК заявили, що у військовозобов'язаних 7 днів на явку за повісткою на пошту. Або ж потрібно з'явитися в терміни, прописані в повістці. Інакше на військовозобов'язаних може чекати штраф.

У військовозобов'язаних з'явилися нові проблеми, розповів адвокат Роман Симутін. Є випадки, коли виникає необхідність відвідати ТЦК навіть після того, як було оновлено дані в Резерв+.

Військовозобов'язані можуть бути оштрафовані в разі повторної неявки до ТЦК, сказала Лідія Карплюк. Такий ризик існує після надсилання людині не першої повістки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред