Повторний штраф за неявку до ТЦК: адвокат попередила, що чекає порушників

Що розповіла Карплюк:
- Штрафи за неявку не залежать від продовження військового стану
- Порушників можуть повторно притягувати до відповідальності
В Україні з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії вже декілька разів продовжували військовий стан. Чимало громадян думають, що у зв'язку з цим, військовозобов'язаних можуть повторно штрафувати. Та це не відповідає дійсності.
Про це в інтерв'ю Главреду розповів партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк. За її словами, для повторного притягнення до відповідальності є підстави, але це аж ніяк не продовження терміну дії військового стану в Україні.
Натомість, якщо громадянином буде повторно вчинене правопорушення, наприклад неявка до ТЦК та СП, на нього можуть накласти штраф ще раз.
"Чесно кажучи, про обмеження у кількості повісток, які спрямовуються, мені невідомо. Тому по суті повторне направлення повістки та, наприклад, її повторне неотримання і, як наслідок, неявка до ТЦК та СП є підставою для повторного накладання адміністративного стягнення", - пояснила адвокат.
Адміністративна відповідальність передбачена за порушення закону не лише військовозобов'язаними, але й призовниками та резервістами. Тому будь-яке вдруге зафіксоване порушення може загрожувати повторним притягненням до відповідальності.
Хто така Лідія Карплюк
Лідія Романівна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатської діяльності більше 7 років. Проживає та практикує у Києві.
Мобілізація в Україні - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні почали надсилати повістки від ТЦК і СП через Укрпошту після оновлення військовозобов'язаними своїми даними. У разі відсутності адресата за місцем проживання працівник "Укрпошти" телефонує на номер, зазначений у реєстрі "Оберіг", або залишає в поштовій скриньці повідомлення про рекомендований лист, написане від руки.
Раніше стало відомо, що до Сил оборони України вже мобілізували понад мільйон громадян. Але секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що ще планується призвати понад 160 тисяч осіб.
Напередодні стало відомо, що відтепер СБУ, розвідувальні органи і представники Нацполіції отримуватимуть дані один від одного у електронній системі. Таким чином, у випадку необхідності, працівники правоохоронних органів зможуть отримати інформацію про порушників. Після цього їх доставлять у ТЦК або відповідні органи.
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