Повторний штраф за неявку до ТЦК: адвокат попередила, що чекає порушників

Адміністративна відповідальність передбачена за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку.

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Порушників закону можуть повторно оштрафувати / Колаж: Главред, фото: Львівський обласний ТЦК та СП, УНІАН

Що розповіла Карплюк:

Штрафи за неявку не залежать від продовження військового стану

Порушників можуть повторно притягувати до відповідальності

В Україні з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії вже декілька разів продовжували військовий стан. Чимало громадян думають, що у зв'язку з цим, військовозобов'язаних можуть повторно штрафувати. Та це не відповідає дійсності.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк. За її словами, для повторного притягнення до відповідальності є підстави, але це аж ніяк не продовження терміну дії військового стану в Україні.

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Натомість, якщо громадянином буде повторно вчинене правопорушення, наприклад неявка до ТЦК та СП, на нього можуть накласти штраф ще раз.

Мобілізація / Інфографіка: Главред

"Чесно кажучи, про обмеження у кількості повісток, які спрямовуються, мені невідомо. Тому по суті повторне направлення повістки та, наприклад, її повторне неотримання і, як наслідок, неявка до ТЦК та СП є підставою для повторного накладання адміністративного стягнення", - пояснила адвокат.

Адміністративна відповідальність передбачена за порушення закону не лише військовозобов'язаними, але й призовниками та резервістами. Тому будь-яке вдруге зафіксоване порушення може загрожувати повторним притягненням до відповідальності.

Хто така Лідія Карплюк Лідія Романівна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатської діяльності більше 7 років. Проживає та практикує у Києві.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні почали надсилати повістки від ТЦК і СП через Укрпошту після оновлення військовозобов'язаними своїми даними. У разі відсутності адресата за місцем проживання працівник "Укрпошти" телефонує на номер, зазначений у реєстрі "Оберіг", або залишає в поштовій скриньці повідомлення про рекомендований лист, написане від руки.

Раніше стало відомо, що до Сил оборони України вже мобілізували понад мільйон громадян. Але секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що ще планується призвати понад 160 тисяч осіб.

Напередодні стало відомо, що відтепер СБУ, розвідувальні органи і представники Нацполіції отримуватимуть дані один від одного у електронній системі. Таким чином, у випадку необхідності, працівники правоохоронних органів зможуть отримати інформацію про порушників. Після цього їх доставлять у ТЦК або відповідні органи.

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