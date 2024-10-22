Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У військовозобов'язаних 7 днів на явку за повісткою на пошту: у ТЦК зробили заяву

Андрій Ганчук
22 жовтня 2024, 00:31
43
Кабмін ухвалив постанову, в якій зазначено поважні причини неявки за повісткою на пошту і процедури їх підтвердження.
ЗСУ, повістки, мобілізація, ТЦК, призов
Повістки Укрпоштою українцям відправили в тестовому режимі, виявилися проблеми / Колаж: Главред, фото: Главред, Генштаб ЗСУ

Військовозобов'язаним українцям загрожує адміністративна відповідальність у разі неявки за повісткою до Територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП), яка була відправлена Укрпоштою. Такі норми затвердив Кабінет міністрів України. Про це заявив начальник адміністративного відділу районного ТЦК у Києві Олег Коротченко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що українцям, які отримали повістку Укрпоштою, потрібно прийти до ТЦК протягом 7 днів або у терміни, що вказані в самій повістці.

За його словами, такі норми ухвалив Кабмін. Уряд також встановив список поважних причин на випадок неявки та процедуру їх підтвердження.

відео дня

"Визначений певний перелік і документально підтверджений. Якщо це не буде зроблено, можуть бути наслідки адміністративної відповідальності тощо", - зазначив Коротченко.

Також він додав, що існує ще безліч проблем, пов'язаних із надсиланням повісток поштою. Процедуру потрібно унормувати. Поточне сповіщення провели у тестовому режимі, у межах якого було виявлено деякі проблеми.

"Наприклад, оповіщення осіб, які мають підстави на відстрочку, бронювання. Було анонсовано, що ці механізми автоматичного бронювання та надання відтермінувань запрацюють, але до цього часу, на жаль... І це спричиняє складнощі, які в процесі спричиняють негативне ставлення до ЗСУ загалом і ТЦК", - наголосив Олег Коротченко.

Повістки поштою в Україні - що про це відомо:

Кабінет міністрів 25 червня ухвалив постанову №747, згідно з якою повістки військовозобов'язаним в Україні можуть бути надіслані рекомендованим поштовим відправленням із фіксацією опису вкладення, а також повідомленням про вручення.

У військовозобов'язаних 7 днів на явку за повісткою на пошту: у ТЦК зробили заяву
Коротко про новий закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

У Міноборони заявили, що якщо людини не буде вдома в момент повідомлення про повістку, запускається механізм адміністративної відповідальності.

Алгоритм запрацював після 16 липня, коли закінчився термін у 60 днів на оновлення облікових даних військовозобов'язаних.

Влітку-восени українці почали отримувати повістки поштою. У жовтні Кабмін вніс зміни до постанови, згідно з якими у військовозобов'язаних є лише 3 дні, щоб отримати лист із повісткою на пошті. Інакше можливий штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

повестка Укрпочта війна Росії та України ТЦК та СП
Реклама

Головне за день

Більше
У Байдена анонсували заяву щодо військових КНДР в Україні

У Байдена анонсували заяву щодо військових КНДР в Україні

01:22Світ
Росіяни атакували Суми "Шахедами": відомо про влучання в житлові будинки

Росіяни атакували Суми "Шахедами": відомо про влучання в житлові будинки

01:17Україна
У військовозобов'язаних 7 днів на явку за повісткою на пошту: у ТЦК зробили заяву

У військовозобов'язаних 7 днів на явку за повісткою на пошту: у ТЦК зробили заяву

00:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
Конденсату на вікнах не буде: що потрібно поставити на підвіконня

Конденсату на вікнах не буде: що потрібно поставити на підвіконня

Знеструмлення триватимуть по 10 годин: де в Україні енергетики вимикатимуть світло

Знеструмлення триватимуть по 10 годин: де в Україні енергетики вимикатимуть світло

В Україну увірвався антициклон: синоптик назвав найтепліші дні цього тижня

В Україну увірвався антициклон: синоптик назвав найтепліші дні цього тижня

Якою буде зима 2024-2025: синоптики здивували прогнозом

Якою буде зима 2024-2025: синоптики здивували прогнозом

Залежить не від України: в Раді назвали головну причину масових рейдів ТЦК

Залежить не від України: в Раді назвали головну причину масових рейдів ТЦК

Останні новини

02:17

Гроші їх люблять: 4 знаки зодіаку, які вміють залучати багатство

01:22

У Байдена анонсували заяву щодо військових КНДР в Україні

01:17

Росіяни атакували Суми "Шахедами": відомо про влучання в житлові будинки

01:10

У фаті та білій сукні: Брітні Спірс вчетверте вийшла заміжВідео

00:57

Польща незадоволена: країна не отримала таємні додатки Плану перемоги

Що буде з Куп'янськом і які плани у РФ щодо Харкова: інтерв'ю з Дмитром ЖмайломЩо буде з Куп'янськом і які плани у РФ щодо Харкова: інтерв'ю з Дмитром Жмайлом
00:31

У військовозобов'язаних 7 днів на явку за повісткою на пошту: у ТЦК зробили заяву

00:18

Дали 8,5 років колонії: у Росії засудили українського продюсера Роднянського

00:09

В МЗС провели закриту зустріч з Ердоганом: які питання обговорювались

21 жовтня, понеділок
23:59

Сєдокова офіційно кинула свого чергового чоловіка

Реклама
23:46

"Майже мертвий": тяжкохворий Оззі Озборн приголомшив зізнанням

23:40

Південна Корея може вступити у війну в Україні: ЗМІ дізналися про плани Сеула

23:22

Як відмити кран від вапняного нальоту: потрібен лише один простий предмет

23:20

"Із планом Б можуть бути проблеми": майор ЗСУ розкрив важку ситуацію на Курщині

22:55

Путін отримає нового ворога: Південна Корея може переглянути допомогу Україні - BILD

22:40

Генсек НАТО провів розмову з президентом Південної Кореї: заявили про ескалацію

22:29

Вже найближчим часом: РФ може готувати новий наступ на фронті - майор ЗСУ

22:28

Заарештувати або "обнулити" Шойгу і Герасимова: деталі походу ПВК Вагнер на Москву

21:58

"Вона сказала "Так": Melovin несподівано натякнув на заручини

21:46

У ЗСУ зробили інтригуючу заяву щодо знищення Кримського мосту

21:39

Після травми: зірка "Ліги сміху" зробив символічний удар по м’ячу перед матчемВідео

Реклама
21:31

На барбера та нігтики: скільки щомісяця витрачає Слава Дьомін

21:23

США готують ще один пакет допомоги: Остін на тлі погроз РФ зробив заяву

21:00

У Судані помилково збили вантажний літак із росіянами у складі екіпажу: що відомо

20:51

Новий пакет допомоги Україні: в Пентагоні розповіли, що до нього входить

20:25

Багато садівників припускаються помилок: що посадити у листопаді

20:20

Росія готує новий масований удар по Україні: Мусієнко заявив про накопичення ракет у РФ

20:13

Після атаки ЗСУ: один із найбільших заводів РФ призупинив роботу

19:46

Під Кураховим РФ почала відтягувати підбиту техніку: боєць ЗСУ каже, що таке - вперше

19:38

В Україні різко змінюється погода: що очікувати найближчим часом

19:30

Путін віддав металургійний комбінат у Маріуполі на розграбування людям Кадирова

19:05

Брат відомого українського актора загинув на фронті

18:58

Накрутка, як на Dyson: легкий спосіб зробити голівудські локони в домашніх умовах

18:55

Окупанти розсікли угруповання ЗСУ на два плацдарми: яка ситуація на Куп’янському напрямку

18:49

Без мами: дочка покійної Заворотнюк показала день народження молодшої сестри

18:44

Удар по заводу Свердлова в Дзержинську: ЗМІ дізналися про наслідки

18:43

Притискаючи ногами до землі: окупанти розстріляли двох бійців ЗСУ - ОГП

18:27

"Війна - це погано": Лайма Вайкуле присоромила росіян

18:00

Куди правильно ставити домкрат: проста інструкція для водіїв

17:59

Будинок блогерки-мільйонниці та "супермами" побили уламки "шахеда"

17:54

Залежить не від України: в Раді назвали головну причину масових рейдів ТЦК

Реклама
17:46

У 3 знаків зодіаку буде найвдаліша осінь: хто серед щасливчиків

17:45

Лише 1% людей зможе виконати завдання: потрібно знайти відмінності на зображеннях

17:31

Пратиме, як нова: що потрібно зробити, якщо пральна машина погано працюєВідео

17:30

Ліниві вареники з картоплею: легкий та швидкий рецепт здивує всіхВідео

17:18

"Доведеться забути про НАТО і ЄС": ідея створення ядерки обернеться проти України – Фесенко

17:16

РФ застосувала хитру тактику: ворожі ДРГ заходять в тил ЗСУ в Торецьку

17:11

Навіщо в СРСР вішали килими на стіну: темна сторона радянської "розкоші"

17:03

Кім Чен Ин послав в Україну елітний підрозділ "бойових рабів" - BILD

16:51

Південна Корея пригрозила РФ: російського посла викликали через війська КНДР в Україні

16:34

Як отримати більше тепла від батареї: прості способи забути про холод на всю зиму

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти