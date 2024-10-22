У військовозобов'язаних 7 днів на явку за повісткою на пошту: у ТЦК зробили заяву

Кабмін ухвалив постанову, в якій зазначено поважні причини неявки за повісткою на пошту і процедури їх підтвердження.

https://glavred.net/ukraine/u-voennoobyazannyh-7-dney-na-yavku-po-pochtovoy-povestke-v-tck-sdelali-zayavlenie-10607396.html Посилання скопійоване

Повістки Укрпоштою українцям відправили в тестовому режимі, виявилися проблеми / Колаж: Главред, фото: Главред, Генштаб ЗСУ

Військовозобов'язаним українцям загрожує адміністративна відповідальність у разі неявки за повісткою до Територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП), яка була відправлена Укрпоштою. Такі норми затвердив Кабінет міністрів України. Про це заявив начальник адміністративного відділу районного ТЦК у Києві Олег Коротченко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що українцям, які отримали повістку Укрпоштою, потрібно прийти до ТЦК протягом 7 днів або у терміни, що вказані в самій повістці.

За його словами, такі норми ухвалив Кабмін. Уряд також встановив список поважних причин на випадок неявки та процедуру їх підтвердження.

відео дня

"Визначений певний перелік і документально підтверджений. Якщо це не буде зроблено, можуть бути наслідки адміністративної відповідальності тощо", - зазначив Коротченко.

Також він додав, що існує ще безліч проблем, пов'язаних із надсиланням повісток поштою. Процедуру потрібно унормувати. Поточне сповіщення провели у тестовому режимі, у межах якого було виявлено деякі проблеми.

"Наприклад, оповіщення осіб, які мають підстави на відстрочку, бронювання. Було анонсовано, що ці механізми автоматичного бронювання та надання відтермінувань запрацюють, але до цього часу, на жаль... І це спричиняє складнощі, які в процесі спричиняють негативне ставлення до ЗСУ загалом і ТЦК", - наголосив Олег Коротченко.

Повістки поштою в Україні - що про це відомо:

Кабінет міністрів 25 червня ухвалив постанову №747, згідно з якою повістки військовозобов'язаним в Україні можуть бути надіслані рекомендованим поштовим відправленням із фіксацією опису вкладення, а також повідомленням про вручення.

Коротко про новий закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

У Міноборони заявили, що якщо людини не буде вдома в момент повідомлення про повістку, запускається механізм адміністративної відповідальності.

Алгоритм запрацював після 16 липня, коли закінчився термін у 60 днів на оновлення облікових даних військовозобов'язаних.

Влітку-восени українці почали отримувати повістки поштою. У жовтні Кабмін вніс зміни до постанови, згідно з якими у військовозобов'язаних є лише 3 дні, щоб отримати лист із повісткою на пошті. Інакше можливий штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред