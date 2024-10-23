Виклик до ТЦК не повісткою: адвокат розповів про нові проблеми чоловіків в Україні

Військовозобов'язані в Україні стали отримувати дивні повідомлення про порушення правил військового обліку.

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Оновити дані військовозобов'язаним виявилося недостатньо / Колаж:Главред, фото: УНІАН, dev.ua

Коротко:

Оновити дані в додатку Резерв+ недостатньо

У чоловіків знаходять порушення правил військового обліку

Адвокат розповів про наслідки порушень військового обліку

В українських чоловіків, які оновили свої військово-облікові дані в застосунку Резерв+, з'явилася нова проблема - вони отримують повідомлення про те, що в них виявлено порушення військового обліку та є вимога з'явитися в ТЦК. Деталі розкрив адвокат Роман Сімутін.

За його словами, йому особисто відомо про кілька подібних випадків від своїх клієнтів.

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"А на підставі чого з'явитися в ТЦК? Тобто що порушили - це питання", - сказав Симутін у коментарі ТСН.

Адвокат уточнив, що, можливо, частина цих чоловіків не проходили ВЛК. Симутін також розповів про наслідки такого повідомлення про порушення правил військового обліку.

"Коли людина, наприклад, на блокпості показує виписку з Резерв+, то перевіряючий дивиться в "Оберіг", де також є сповіщення про порушення правил військового обліку. А це формальна підстава для затримання. Тобто придумали спосіб викликати не повістками, а в інший спосіб. Наслідок - людина не може нормально їздити", - пояснив адвокат.

"Той факт, що чоловік сумлінно і своєчасно уточнив свої персональні дані, вже не матиме значення", - додав Сімутін.

Що кажуть у Міноборони

У цифровій команді Міністерства оборони уточнили, що перелік правил військового обліку досить об'ємний.

"Зокрема, порушенням вважається ігнорування направлення на ВЛК, ігнорування повістки, зокрема й бойової повістки. Оновлення даних не є єдиним обов'язком громадян", - повідомили в МО.

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З 17 вересня було вислано щонайменше 6 тисяч повісток.

Повістки для відвідування Територіальних центрів комплектування через Укрпошту отримають насамперед ті громадяни, які оновили свої дані в додатку Резерв+. Після отримання повістки у них буде два тижні, щоб відвідати військкомат.

Наступною категорією громадян, яким надішлють повістку, стануть ті, хто не має права на відстрочку або поки що її не оформив і є придатним до проходження військової служби.

Військовозобов'язаним українцям загрожує адміністративна відповідальність у разі неявки за повісткою до Територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП), яку було надіслано Укрпоштою. Такі норми затвердив Кабінет міністрів України.

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