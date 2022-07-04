Генерал США пояснив, як змусити РФ припинити "ракетний терор" в Україні

Наслідки удару РФ по Сергіївці / t.me/odesacityofficial

Колишній командувач армією США в Європі, генерал Фредерік Бен Ходжес прокоментував ситуацію з ракетними ударами, які російські окупанти наносять по цивільних об'єктах в Україні.

Як підкреслив він у коментарі Guildhall, для протидії ударам авіації РФ із застосуванням крилатих ракет необхідно атакувати аеродроми, що використовуються російськими літаками.

Американський військовий також звернув увагу на необхідність порушення логістики доставки крилатих ракет РФ до місць пусків.

"Коли ми говоримо про ракети і крилаті ракети, що запускаються з території Росії та Білорусі, то щоб протидіяти їм необхідно атакувати аеродроми з яких злітають такі літаки (запускають крилаті ракети – ред.). Або ж знайти метод порушити логістику доставок таких ракет до місць пусків", — додав Ходжес.

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Нагадаємо, 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Три ракети потрапили в дев'ятиповерхову будівлю і базу відпочинку.

Через удар зруйнована Зовнішня стіна житлового будинку і перекриття з першого по дев'ятий поверх.

Глава держави назвав російський ракетний удар по цивільній інфраструктурі в Одеській області цілеспрямованим актом тероризму проти українського народу.

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