"Плавився метал": ті, що вижили в ТРЦ Кременчука, описали пекло після ракетного удару РФ

Наслідки обстрілу РФ ТРЦ в Кременчуці / pl.npu.gov.ua

Головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев, який знаходиться біля ТЦ Амстор в Кременчуці Полтавської області у момент удару РФ, розповів, що відомо про жертви удару.

"Ми поспілкувалися з рятувальниками. Вони говорять про те, що температура всередині пожежі була така, що плавився метал. Тому все менше і менше надії на те, що люди, які під завалами, змогли вижити", - розповів він у коментарі Сurrenttime.

Він повідомив, що на місці пожежі працюють дуже багато рятувальників. Вони приїжджають із сусідніх областей.

"Ми бачили рятувальників з Чернігова, Охтирки, з сусідніх міст. Тут розгорнуто пункт кримінальної лабораторії Головного слідчого управління обласної поліції. [Рятувальники зазначають, що вони багато за своє життя побачили], однак такої трагедії вони ще не бачили. Вони кажуть: "Ми не бачили настільки багато людських тіл, людських трагедій". Рятувальник нам розповів про те, що ідентифікували чоловіка, якому всього лише 22 роки. Це наймолодший з тих, про кого із загиблих відомо", - каже журналіст.

Він також розповів, що відразу після ракетного удару і пожежі люди самі почали надавати допомогу тим, хто знаходився А ТРЦ.

"Ми знаємо випадки, коли працівник одного з торгових магазинів встиг вийти під час тривоги. І коли був приліт ракети, він зняв футболку, накрив нею обличчя і пішов рятувати інших людей. На жаль, про його долю нам поки нічого не відомо", - додав Булашев.

читайте такожРакетна бійня в Кременчуці: в ОГПУ пригрозили жорсткими заходами за недбалість

Ракетний удар по Кременчуку

Нагадаємо, 27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ М.Кременчук Полтавської області повністю зруйнований Торговий центр. За попередніми даними повідомлялося про 18 загиблих, за медичною допомогою звернулися 59 осіб, з них 25 госпіталізовані, ще 36 осіб вважаються зниклими безвісти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нанести ракетний удар по торговому центру в Кременчуці Полтавській області могли тільки відморожені терористи.

Засудження терористичної атаки РФ на торговий центр в Кременчуці висловили багато світових лідерів.

читайте такожПотужні вибухи і клуби диму: у Дніпрі ракети РФ потрапили в СТО - під завалами люди

Читайте ще: