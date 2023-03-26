Генерал США назвав подію, яка змінить хід війни в Україні

Також Ходжес дорікнув Сполученим Штатам і наголосив, що зараз не вистачає твердої заяви президента США про те, що він хоче перемоги України у війні.

Генерал США Бен Ходжес назвав подію, яка змінить хід війни в Україні/ 93 ОМБр Холодний Яр, УНЫАН

Вирішальним етапом війни Росії проти України стане звільнення українськими військовими Криму.

Успіхи захисників України на сході держави не матимуть такого стратегічного ефекту, як визволення від російської окупації Кримського півострова. Про це заявив генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю Newsbreak.

"Ви можете убити кожного росіянина в радіусі 200 кілометрів від Бахмута, і це не змінить стратегічний результат, але ви звільните Крим, і тоді, я думаю, ви повністю зміните весь стратегічний контекст", – сказав Ходжес.

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У той же час він наголошує, що зараз не вистачає виголошення партнерами України, зокрема США, твердої позиції щодо того, що вони хочуть перемоги України у цій війні. Він сказав, що Сполучені Штати зробили дуже багато для української армії у плані надання військової допомоги, проте зараз потрібна чітка заява президента США Джо Байдена про те, що Сполучені Штати хочуть перемоги України.

"Але чого не вистачає, так це того, що президент (Джо Байден – ред.), адміністрація не сказали публічно: "Ми хочемо, щоб Україна перемогла", – заявив Ходжес.

На його думку, причина невиголошення поки що цієї твердої позиції полягає у тому, що США ще не зовсім впевнені у результаті війни або бояться, що російський диктатор Володимир Путін може застосувати ядерну зброю.

Війна в Україні

В районі Бахмута Донецької області підрозділи Збройних сил України змогли провести успішні контрнаступальні дії. В результаті вдалих дій українських захисників північніше Бахмута вдалося відбити частину території вздовж траси Е40.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна поразка країни-агресорки Росії у війні стане надійною гарантією безпеки для України і захистом від нових агресій і криз.

Нагадаємо, Велика Британія і США повідомили про передачу Україні боєприпасів з збідненим ураном для боротьби з танками і бронетехнікою Росії. Ця зброя широко поширена в усьому світі і не несе ядерної небезпеки, як про це говорять в країні-агресорі, заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

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