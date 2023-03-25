Повномасштабний програш Росії стане гарантією безпеки для України - Зеленський

Міжнародні партнери всіляко допомагають Україні, щоб ЗСУ здобули перемогу над російською окупаційною армією.

Поразка РФ стане гарантією безпеки для України / Колаж фото 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу, Офіс президента України

Країна-агресорка Росія продовжує вбивати українців. Однак повномасштабна поразка РФ стане надійною гарантією безпеки для України і захистом від нових агресій і криз. Про це під час вечірнього відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.

Міжнародні партнери всіляко допомагають Україні, щоб ЗСУ здобули перемогу над російською окупаційною армією.

"Крок за кроком робимо все можливе і всюди, щоб російський реваншизм програв у кожному з елементів своєї агресії проти України і свободи народів в цілому. Росія повинна програти на полі бою, в економіці, в міжнародних відносинах, у своїх спробах підмінити історичну правду якимись імперськими міфами. Кремль програє у своїх спробах духовно поневолити наших людей", - сказав Зеленський.

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Війна в Україні

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що країна-агресорка Росія може воювати ще максимум два роки – до кінця 2024 року. Далі у неї просто не вистачить сил продовжувати це. Проте РФ може "здутися" ще швидше, якщо проти неї посилять санкції.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський натякнув на контрнаступ ЗСУ. Він заявив, що російська окупаційна армія втрачає значні сили в місті Бахмут Донецької області, ворог видихається, і ЗСУ зовсім скоро цим скористаються.

Нагадаємо, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський висловив думку, що західні держави не допустять поразки України у війні з РФ, адже в такому разі це буде їхньою поразкою. Зараз західні партнери уже не відступатимуться і продовжать надавати українцям допомогу для захисту від агресора.

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