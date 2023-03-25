Україна отримає боєприпаси зі збідненим ураном: експерт пояснив, чому в РФ закотили істерику

Михайло Гончар зазначив, що збіднений уран широко використовується під час виробництва не тільки боєприпасів, а й танкового захисту.

Михайло Гончаро пояснив, чому в РФ закотили істерику через нову допомогу Україні/ Главред, соцмережі

Великобританія і США повідомили про передачу Україні боєприпасів з збідненим ураном для боротьби з танками і бронетехнікою Росії. Ця зброя широко поширена в усьому світі і не несе ядерної небезпеки, як про це говорять в країні-агресорі, заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар

В інтерв'ю Главреду він підкреслив, що незважаючи на таку назву, цей уран до ядерної зброї не має ніякого відношення.

"Просто Росія маніпулює, орієнтуючись на необізнаність пересічного читача. Бо зрозуміло, що слово "уран" асоціюється з ядерною зброєю, енергетикою, Чорнобилем, Фукусімою – з усім тим, що пов'язано з реакцією поділу радіоактивного матеріалу. Але тут ключове слово "збіднений", тому що його радіоактивність становить менше двох третин від радіоактивності природного урану. Тобто він, навпаки, менш радіоактивний", - пояснив експерт.

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Гончар зазначив, що збіднений уран широко використовується під час виробництва не тільки боєприпасів, а й танкового захисту

"Тому в цьому випадку Росія маніпулятивно використовувала цю інформацію. Зрозуміло, що для них таке повідомлення дискомфортно. Бо вони розуміють, що броня їх танків, образно кажучи, буде прошиватися за допомогою снаряда з сердечником з збідненого урану близько до того, як ніж заходить в масло. Для нас це, відповідно, хороша новина, а для росіян – погана. Але вони намагаються використовувати це в пропагандистському плані максимально на свою користь", - підсумував експерт.

Снаряди зі збідненим ураном для України: Путін вже почав брехати

Міноборони Великобританії заявило, що президент РФ Володимир Путін поширює завідомо неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном.

21 березня військове відомство анонсувало, що разом з бойовими танками Challenger-2 відправить в Україну бронебійні снаряди, що містять збіднений уран.

У той же день російський диктатор Володимир Путін в ході переговорів з Сі Цзіньпіном в Кремлі прокоментував цю заяву, сказавши, що "колективний Захід починає вже застосовувати зброю з ядерним компонентом".

На це представник Міноборони Великобританії відповів наступне:

Британська армія використовує збіднений уран у своїх бронебійних снарядах протягом десятиліть. Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю чи потенціалом. Росія знає про це, але навмисно намагається дезінформувати".

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