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ЗСУ пішли в контрнаступ під Бахмутом і відбили частину захопленої РФ території

26 березня 2023, 08:42
Українські військові зуміли відбити частину території вздовж траси Е40.
Бахмут
ЗСУ продовжують оборону Бахмута / Соцмережі

В районі Бахмута Донецької області підрозділи Збройних сил України змогли провести успішні контрнаступальні дії.

В результаті вдалих дій українських захисників північніше Бахмута вдалося відбити частину території вздовж траси Е40. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що згідно з отриманими геолокаційними даними, в ході вдало проведеної контратаки українські сили зуміли відвоювати частину території вздовж траси E40 на північ від Бахмута.

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Крім того підкреслюється, що російські окупаційні війська продовжували завдавати наземних ударів у Бахмуті та його околицях. При цьому загарбники просунулися по шосе T0513 в Бахмуті в напрямку центру міста і частково в південно-західній частині Бахмута.

isw
Карта бойових дій / understandingwar.org

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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