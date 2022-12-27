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Генерал Романенко назвав умову, за якої ЗСУ розпочнуть потужний наступ

27 грудня 2022, 08:50
ЗСУ закінчують другий етап оборонної операції. І можуть перейти до наступу, якщо прийде достатня військова допомога, сказав Ігор Романенко.
ВСУ, Романенко
Генерал Романенко назвав умову, за якої ЗСУ розпочнуть потужний наступ / Колаж фото УНІАН

На даний момент ЗСУ на фінальній стадії другого етапу оборонної операції. А третій, наступальний, етап стартує тоді, коли армія країни-агресора, Росії, втратить будь-яку можливість захоплювати нові території. Про це в інтерв'ю порталу "Обозрєватєль" заявив колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко.

Він каже, що вікно можливостей для наступу української армії може з'явитися в період до початку лютого 2023 року. Однак, каже Романенко, для фінального успіху ЗСУ знадобиться потужна військова допомога від західних союзників.

"Перша наступальна операція ворога і, відповідно, перша оборонна операція наших Сил оборони була на півночі, коли противник намагався здійснити бліцкриг, друга – на сході та півдні нашої країни. Наша операція завершиться як оборонна тоді, коли своїми зусиллями, бойовими діями ми переведемо всю армію ворога в стан припинення ведення наступальних дій, тобто до оборони. У тому числі в районі Бахмута і навколо нього, на півдні і сході", – пояснив генерал-лейтенант.

Романенко підкреслив, що для успішного наступу Україні необхідні резерви і достатня кількість озброєнь.

"Що стосується противника, то він може бути готовий до нового наступу на початку лютому, плюс-мінус тиждень. Тобто вони можуть закінчити свою другу наступальну операцію тим, що перейдуть до оборони, а потім будуть планувати і проводити третю наступальну операцію, до якої вони готують стратегічні сили", – підсумував він.

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах.

Інші новини:

ЗСУ Ігор Романенко війна Росії та України
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