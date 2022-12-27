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Контрнаступ ЗСУ взимку: Україна змусить війська РФ перейти до оборони - експерт

27 грудня 2022, 06:57
Україна все ще потребує допомоги від західних партнерів, їй потрібні поставки зброї та розвідувальна інформація.
ВСУ, війна, українські військові
Обидві сторони фіксують успіхи та невдачі, але чим закінчиться війна - незрозуміло / Фото - 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Українські війська взимку продовжать контрнаступ і змусять російську армію зайняти оборонні позиції. У свою чергу, окупанти будуть оборонятися і сподіватися на те, що українські воїни до весни ослабнуть. Таку думку озвучив полковник Збройних сил Австрії Маркус Райзнер в інтерв'ю ntv.de.

За його словами, Україна все ще потребує допомоги від західних партнерів, їй потрібні поставки зброї та розвідувальна інформація.

"А по-друге, Росія зрозуміла, що її шкуру здирають, і знову намагається адаптуватися відповідним чином", – сказав військовий.

Райзнер зазначив, що до сьогоднішнього дня відхід росіян з-під Києва задавав тон українському опору.

"Зараз взимку ми бачимо патову ситуацію. Обидві сторони фіксують успіхи і невдачі, але чим закінчиться війна – незрозуміло", – вважає експерт.

Військовий експерт додав, що після невдачі під Києвом війська Росії перейшли до іншого підходу: наступати не швидко і вглиб, а повільно з масованою артилерійською підтримкою.

Тоді українським військовим вдалося отримати від партнерів РСЗВ HIMARS, які допомогли зірвати цей російський підхід, щоб самостійно перейти в наступ на третій фазі війни. На цьому етапі Україна не лише повернула собі Харківську область, а й відвоювала Херсон і прилеглу до нього територію на північ від Дніпра.

Військовий вважає, що масовані атаки російської армії на об'єкти критичної інфраструктури України – це так зване "формування", підготовка до бою шляхом нападу на інфраструктуру. Так окупанти ускладнюють поставки із Заходу і намагаються послабити моральний дух українського народу. Резнер вважає, що цей план РФ ймовірно провалиться, оскільки бомбардування міст у Другій світовій війні не послаблювали моральний дух населення, скоріше, навпаки.

"Однак, що небезпечно для України, так це стратегічне виснаження – знищення підстанцій, електростанцій, електромережі в цілому", – додав полковник.

Як повідомляв Главред, військовий експерт, полковник Сергій Грабський вважає, що визволення міста Мелітополь Запорізької області є найбільш перспективним напрямком, де збройні сили України здатні на блискавичний прорив.

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим комбінованим шляхом - військовою силою і дипломатією.

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