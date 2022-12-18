Наступна контратакуюча операція ЗСУ повинна початися до настання весняного бездоріжжя, вважає американський військовий експерт Ліам Коллінз.

Американський військовий експерт спрогнозував, коли ЗСУ почнуть новий контрнаступ / колаж фото УНІАН

ЗСУ необхідно багато часу - для того, щоб перегрупуватися, поповнити запаси боєкомплекту і особовий склад, а також спланувати майбутню великомасштабну контрнаступальну операцію. Про це йдеться в колонці директора Інституту сучасної війни у Вест-Пойнті (США) Ліама Коллінза для порталу "Новий час".

Як каже він, ЗСУ знадобилося півроку, щоб масовано перейти в контрнаступ на позиції російських окупантів.

"Одна з причин — те, що Україні довелося чекати кілька місяців прибуття на її бази обіцяної західної допомоги. На мій погляд, істотним фактором є тривалий термін, необхідний для планування великих контрнаступів і розміщення постачання, обладнання і сил", — розповів він.

Як пише Коллінз, те, що українська армія проводила контратаки в Харківській і Херсонській областях по черзі, говорить − сил для одночасних великомасштабних контратак у Києві поки не вистачає.

"Україні потрібен час, щоб перегрупуватися, переоснаститися і спланувати свою майбутню великомасштабну операцію. Таким чином, здається розумним, що доведеться почекати щонайменше від 30 до 45 днів, а то й більше, перш ніж вона буде готова до наступного контрнаступу, який відбудеться в розпал зими", — говорить він.

Коллінз нагадав - атакувати взимку вкрай непросто, але пересування по бездоріжжю навесні майбутнього року може для ЗСУ стати вкрай проблематичним - і в цьому російські окупанти вже переконалися під час свого вторгнення

"Здається розумним зробити висновок, що Україна, можливо, захоче почати свій наступний контрнаступ, поки земля ще замерзла, а бойовий дух російських військ знаходиться на найнижчій позначці з моменту вторгнення", — підсумував фахівець.

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах.

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