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"Вихід на Азовське море": Світан розповів, коли ЗСУ підуть у контрнаступ

26 грудня 2022, 17:50
ЗСУ повинні перерізати "пуповину" між Росією і Кримською областю, впевнений полковник запасу.
Українські військові, ЗСУ, Роман Світан
Українські військові, ЗСУ, Роман Світан / 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

ВСУ можуть перейти в нове контрнаступ коли хоча б тиждень або два не буде бруду.

Наші захисники можуть рушити на узбережжя Азовського моря, розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан ведучій 1+1 Наталії Мосейчук.

"...як тільки не буде бруду хоча б тиждень-два, буде наступ... оптимальний варіант - це вихід на Азовське море, ну, тобто, на узбережжі", - заявив він.

За його словами, питання полягає в тому, звідки і куди будуть рухатися ЗСУ.

"Питання-напрямок, звідки - куди, але саме на Азовське - перерізати цю "пуповину" ще одну основну між Росією і Кримською областю. Я вже не називаю Республіка Крим, Я думаю - це Кримська область України буде в нашій Конституції...", - додав експерт.

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прогнозував - якщо силам оборони України вдасться звільнити Херсон і зачистити від окупантів Росії Правобережжя Херсонської області, з'являться три варіанти подальшого наступу. Йдеться про формування Дніпра і атаку на запорізькому напрямку, перекидання військ на донецький і луганській ділянках фронту, або ж наступ на окупований Крим.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький раніше заявив, що окупант Росія зміцнює свої лінії "оборони" в захопленому Криму. Росіяни готуються до наступу ЗСУ. За словами Скібіцького, українській армії для успішної операції знадобляться боєприпаси.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ЗСУ Роман Світан
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