Балістика, "Шахеди" та перебої зі світлом: Росія атакує Київ — що відомо

Внаслідок ударів на лівому березі Києва зникло електропостачання, соцоб’єкти переходять на автономний режим.

https://glavred.net/war/ballistika-shahedy-i-pereboi-so-svetom-rossiya-atakuet-kiev-chto-izvestno-10733744.html Посилання скопійоване

Росія продовжує обстрілювати українські міста. Зокрема під ударом опинився Київ.

У столиці 20 січня пролунали вибухи внаслідок атак балістичними ракетами та безпілотниками типу Шахед.

Інформацію підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко: "Росіяни атакують столицю. Будь ласка, залишайтесь в укриттях".

відео дня

Також, за його словами, у Дніпровському районі зафіксовано пошкодження нежитлової забудови, а на іншій локації спалахнула пожежа — горять автомобілі.

Крім того, український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив що потужний вибух на лівому березі Києва. За його словами, після удару в окремих будинках зникло електропостачання.

Мер столиці Віталій Кличко поінформував про одного постраждалого у Дніпровському районі та додав, що на місце події вже виїхала бригада медиків. За його словами, надходять інші виклики до служб екстреної допомоги. За інформацією мера, у разі падіння уламків безпілотника сталося займання нежитлової будівлі.

Згодом Кличко повідомив, що на лівому березі столиці зафіксовано перебої зі світлом. Об’єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення. Також на цій частині міста спостерігаються перебої з водопостачанням.

Новина доповнюється . . . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред