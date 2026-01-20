Атака РФ була не настільки масованою, як очікувалось: Братчук припустив, що задумав ворог

За словами Сергія Братчука, ймовірно, ворог накопичує запаси й буде дещо пізніше атакувати з більшими можливостями.

https://glavred.net/ukraine/ataka-rf-byla-ne-stol-massirovannoy-kak-ozhidalos-bratchuk-predpolozhil-chto-zadumal-vrag-10733801.html Посилання скопійоване

Братчук прокоментував удар РФ по Україні 20 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне з новини:

відео дня

Нічна атака РФ 20 січня виявилася менш інтенсивною, ніж очікувалося

РФ застосувала балістичні та крилаті ракети Х‑101, а також дрони Шахед і Герань

ППО України зберегла високу ефективність

У ніч на вівторок, 20 січня, російська атака виявилася значно слабшою, ніж прогнозували напередодні. Про це в ефірі "Ранок.LIVE" повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, наголосивши, що інтенсивність ударів не відповідала очікуваному масштабу.

За його словами, російські війська могли свідомо стримати темп, намагаючись накопичити боєзапас для подальших спроб завдати більш потужного удару. Водночас Братчук висловив сумнів, що противник справді здатен різко наростити інтенсивність обстрілів, адже "якби мали можливість - зробили б це вже сьогодні".

Речник підкреслив, що тактика ворога залишається незмінною: замість масованих хвиль - точкові удари по визначених цілях. Під загрозою традиційно опиняється Київ, а також низка регіонів, куди спрямовуються окремі ракети та дрони.

За попередніми оцінками, під час нічної атаки росіяни могли застосувати балістичні ракети, а також крилаті Х‑101 — про це свідчила активність стратегічної авіації, яка піднімалася в повітря для запусків. Окрім того, по Україні знову спрямували дрони типу "Шахед" та "Герань".

Братчук наголосив, що українська протиповітряна оборона продовжує демонструвати стабільно високі результати. За його словами, ефективність ППО не знижується, а відсоток збиття ворожих цілей залишається на сталому рівні.

Ракетно-дронова атака 20 січня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. Детальніше читайте в матеріалі: Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, ракетний удар по Україні сьогодні не був масованим.

Армія РФ застосувала дрони, зокрема і реактивні, для удару по Києву і області, Рівному, Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Одесі та окремим районам населених пунктів, що належать до цих областей. Особливо страждав від дронів Дніпро.

Також окупанти запустили близько шести балістичних ракет у напрямку Києва, дві - по Дніпру і дві - по району Вінниці. Під ранок окупанти запустили крилаті ракети Х-101 у напрямку Києва і Київщини.

За даними Нацполіції, під ударом був лівий берег Києва. Станом на 8:00 відомо про одну постраждалу. В результаті "прильоту" пошкоджено нежитлові приміщення за кількома адресами, будівлю початкової школи, а також вікна в декількох житлових будинках. Також сталося падіння уламків БпЛА на відкриту територію, горіли автомобілі.

На лівому березі столиці перебої з світлом та водопостачанням. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять в автономний режим живлення.

У Київській області в результаті атаки смертельне поранення отримав 50-річний чоловік у Бучанському районі. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Чоловік загинув на місці.

Вас може зацікавити:

Про персону: Сергій Братчук Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред