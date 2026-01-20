Метро Києва курсуватиме зі змінами: як ходять поїзди

Ви дізнаєтеся:
- Які зміни внесено в роботу столичного метро
- На яких станціях потяги не зупинятимуться
Через складну ситуацію з енергетикою поїзди метро в Києві курсуватимуть зі змінами.
Як відомо, під час повітряної тривоги метрополітен цілодобово виконує функцію укриття.
Як працює метро в Києві зараз
Як повідомила Київська міська адміністрація, рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". Інтервал руху – 4:30-5:00 хв.
Після відбою повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватимуть два поїзди між станціями "Лівобережна" – "Арсенальна" з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням. Орієнтовний інтервал руху – становитиме близько 20-25 хв. Потяги їхатимуть без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро".
Рух поїздів на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочнеться:
- між станціями "Сирець" - "Видубичі" – з інтервалом 7 хвилин;
- між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір" — з інтервалом 10 хвилин.
Рух поїздів на синій лінії – без змін.
Як потрапити в метро Києва для укриття, якщо воно закрите
Метрополітен цілодобово виконує функцію укриття, а щоб скористатися укриттям після завершення роботи підземки, необхідно натиснути на дзвінок, який знаходиться біля вхідної групи дверей, і почекати постового поліцейського.
Користуватися необхідно тими вестибюлями, які працюють і в денний час.
Ракетно-дронова атака 20 січня 2026 року - що відомо
Як писав Главред, 19 січня моніторингові канали повідомили, що РФ проводить передислокацію бомбардувальників Ту-95. Українців попереджали про загрозу нанесення масованого ракетного удару в найближчі 48 годин.
В ніч на 20 січня в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що РФ підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з території Росії. У повітрі перебувало від трьох до чотирьох літаків Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленя" в Мурманській області.
Рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. Детальніше читайте в матеріалі: Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару.
