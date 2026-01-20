Метро Києва курсуватиме зі змінами: як ходять поїзди

Столична підземка не працює в повному обсязі. Опубліковано актуальну схему руху.

Київське метро курсує зі змінами через енергетичну ситуацію / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Які зміни внесено в роботу столичного метро

На яких станціях потяги не зупинятимуться

Через складну ситуацію з енергетикою поїзди метро в Києві курсуватимуть зі змінами.

Як відомо, під час повітряної тривоги метрополітен цілодобово виконує функцію укриття.

Як працює метро в Києві зараз

Як повідомила Київська міська адміністрація, рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". Інтервал руху – 4:30-5:00 хв.

Після відбою повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватимуть два поїзди між станціями "Лівобережна" – "Арсенальна" з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням. Орієнтовний інтервал руху – становитиме близько 20-25 хв. Потяги їхатимуть без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро".

Рух поїздів на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочнеться:

між станціями "Сирець" - "Видубичі" – з інтервалом 7 хвилин;

між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір" — з інтервалом 10 хвилин.

Рух поїздів на синій лінії – без змін.

Як потрапити в метро Києва для укриття, якщо воно закрите

Метрополітен цілодобово виконує функцію укриття, а щоб скористатися укриттям після завершення роботи підземки, необхідно натиснути на дзвінок, який знаходиться біля вхідної групи дверей, і почекати постового поліцейського.

Користуватися необхідно тими вестибюлями, які працюють і в денний час.

Ракетно-дронова атака 20 січня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, 19 січня моніторингові канали повідомили, що РФ проводить передислокацію бомбардувальників Ту-95. Українців попереджали про загрозу нанесення масованого ракетного удару в найближчі 48 годин.

В ніч на 20 січня в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що РФ підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з території Росії. У повітрі перебувало від трьох до чотирьох літаків Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленя" в Мурманській області.

Рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. Детальніше читайте в матеріалі: Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару.

