Фронт на Одещині та відведення уваги від Маріуполя: в РНБО назвали мету провокації РФ у Придністров'ї

Провокації Росії у Придністров'ї - складова частина війни проти України, - РНБО / УНІАН

Росія запустила провокації в окупованому Придністров'ї, щоб відкрити додатковий фронт в Одеській області. За такої ситуації Збройним силам України доведеться перекидати війська в цьому напрямку, послаблюючи позиції у Миколаївській області. Також окупанти намагаються виправдати свої агресивні дії проти української держави і злочини у Маріуполі. У місті знову знайшли братські могили. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Як повідомляє пресслужба Центру, російські провокації реалізовані російською ФСБ для того, щоб відкрити фронт в Одеській області. Тоді українські війська змушені будуть перекинути свої сили в цьому напрямку, послабивши позиції на Миколаєвщині.

читайте такожВоювати з Україною не готові: війська РФ думали атакувати з Придністров'я, але план провалився"Провокації РФ у Придністров'ї здійснені ФСБ РФ з метою відкрити додатковий фронт в Одеській області. Така ситуація змусить ВСУ перетягнути сили в цьому напрямку, послабивши їх в Миколаївській області", - зазначено в повідомленні.

Друга причина провокацій - спроба російських окупантів виправдати свої дії в Україні.

"Скинувши обстріли в Тирасполі на ЗСУ, Росія, "рятуючи своїх", виправдовує вторгнення в Україну і смерті тисяч своїх солдатів", - зазначили в РНБО.

У відомстві вважають, що ще однією причиною може бути відведення уваги від ситуації у Маріуполі. У місті знайшли ще одні братські могили.

"Таким чином РФ "замітає сліди" своїх військових", - сказали в Центрі.

Також в РНБО уточнили, що невизнаний анклав Придністров'я у цій ситуації діятиме за прикладом республіки Білорусь – "підтримка РФ без вступу до активної фазу війни".

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Ситуація у Придністров'ї

У окупованому Росією Придністров'ї 25 квітня сталися вибухи. Їх зафіксували в будівлі так званого "Міністерства державної безпеки" "Придністровської Молдавської республіки (захоплена Росією територія Молдови, - ред.).

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що це провокація російських спецслужб. Під обстріл потрапила і філія ФСБ в "ПМР". У ГУР вважають, що Росія може влаштувати теракти в Тирасполі і на інших окупованих територіях.

26 квітня у селищі Маяк Григоріопольського району в Придністров'ї сталося два вибухи. Були підірвані ретрансляційні вишки. Виведені з ладу 2 потужні антени, що транслювали російські радіостанції.

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