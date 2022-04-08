ППО збиватиме літаки Росії, що прямують до Придністров'я

ППО збиватиме літаки РФ, що прямують до Придністров'я

ППО України готова збивати російські літаки при спробі потрапити на територію невизнаного Придністров'я, повідомив начальник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ полковник Богдан Сеник, пише Укрінформ.

"Українські сили ППО будуть збивати військові та військово-транспортні літаки ЗС РФ над територією України у разі спроб перекинути їх до Тирасполя", - зазначив полковник.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Москва у війні проти Києва втратила понад 10 тисяч військових, які приїхали в Україну проводити нібито "денафікацію" держави. Український гарант висловив готовність до зустрічі з главою Кремля Путіним. Передбачуваним місцем переговорів він назвав Стамбул.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ на 10:07 7 квітня, втрати російських окупаційних військ у боях з силами оборони України становили 18 900 осіб.

Раніше Збройні Сили України розбили окупантів у невеликому населеному пункті на півдні Харківської області. Вони опублікували понад 50 одиниць нищівної техніки загарбників. Мета публікації - демонстрація того, які втрати несе противник.

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