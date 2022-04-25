Атака на "МГБ Придністров'я": у Тирасполі прогриміли вибухи

У "ПМР" прогриміли вибухи / point.md

У понеділок, 25 квітня, у підконтрольній РФ невизнаній "Придністровській молдавській республіці" прогриміли вибухи.

Серія вибухів прогриміла в будівлі так званого "міністерства державної безпеки ПМР," повідомляюьб у місцевих ЗМІ, територія навколо об'єкта оточена.

В результаті вибухів були вибиті вікна на верхніх поверхах. З приміщень валить дим.

За попередніми даними, постріли були зроблені з РПГ (ручний протитанковий гранатомет).

Біля будівлі лежать порожні тубуси від реактивних протитанкових гранат РПГ-18 і РПГ-27.

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Інформації про жертви і постраждалих немає.

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Як уточнюється, РПГ-27 знаходиться на озброєнні всього чотирьох армій: російської, йорданської, Габону і все того ж Придністров'я.

Що відомо про плани РФ щодо Придністров'я

Раніше повідомлялося про те, що Росія має намір окупувати Донбас і південну частину України.

Заступник командувача Центрального військового округу РФ, якого цитують російські ЗМІ, заявив, що російська армія в ході "другого етапу спецоперації" повинна встановити "повний контроль над Донбасом", а це "дозволить створити сухопутний коридор до Криму і впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ".

А "контроль над півднем України дасть ЗС РФ ще один вихід в Придністров'я, де відзначаються факти утиску російськомовного населення", заявив заступник командувача ЦВО.

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