Атака на "МГБ Придністров'я": у Тирасполі прогриміли вибухи

В результаті вибухів були вибиті шибки у вікнах на верхніх поверхах. З приміщень валить дим.
У понеділок, 25 квітня, у підконтрольній РФ невизнаній "Придністровській молдавській республіці" прогриміли вибухи.
Серія вибухів прогриміла в будівлі так званого "міністерства державної безпеки ПМР," повідомляюьб у місцевих ЗМІ, територія навколо об'єкта оточена.
В результаті вибухів були вибиті вікна на верхніх поверхах. З приміщень валить дим.
За попередніми даними, постріли були зроблені з РПГ (ручний протитанковий гранатомет).
Біля будівлі лежать порожні тубуси від реактивних протитанкових гранат РПГ-18 і РПГ-27.
Інформації про жертви і постраждалих немає.
Як уточнюється, РПГ-27 знаходиться на озброєнні всього чотирьох армій: російської, йорданської, Габону і все того ж Придністров'я.
Що відомо про плани РФ щодо Придністров'я
Раніше повідомлялося про те, що Росія має намір окупувати Донбас і південну частину України.
Заступник командувача Центрального військового округу РФ, якого цитують російські ЗМІ, заявив, що російська армія в ході "другого етапу спецоперації" повинна встановити "повний контроль над Донбасом", а це "дозволить створити сухопутний коридор до Криму і впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ".
А "контроль над півднем України дасть ЗС РФ ще один вихід в Придністров'я, де відзначаються факти утиску російськомовного населення", заявив заступник командувача ЦВО.
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