Російські війська в Придністров'ї готуються до наступу

Росіяни в Придністров'ї / politnavigator.net

Глава Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що в невизнаній республіці Придністров'я відбувається підготовка російських військових.

Однак, за його словами, вторгнення з цього напрямку в найближчі дні малоймовірно.

Також Марченко нагадав, що вранці росіяни завдали ракетного удару по Одесі. В результаті були пошкоджені нафтосховище і нафтопереробний завод, постраждалих немає.

СБУ вже затримала осіб, які фіксували місця попадання ракет.

читайте такожРозслідувачі оприлюднили головну таємницю Кремля і Путіна"З приводу останніх повідомлень про можливе вторгнення в Одеську область російських військ з території Придністров'я: нам відомо про підготовку росіян в цьому регіоні. Ці дії спрямовані на сковування частини військ на Одещині, щоб перешкодити нашим наступальним діям за іншими напрямками. Напруга залишається, але в найближчі дні загроза вторгнення малоймовірна. Наші сили оборони контролюють ситуацію в області", - заявив він.

Нагадаємо, раніше радник голови МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони"не зламають хребет путінізму".

Також під Харковом українські воїни розгромили мотострілецьку роту, яка входила до складу 59-го танкового полку РФ. Там ліквідовано понад 80% особового складу підрозділу.

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