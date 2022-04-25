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У розвідці України розкрили подробиці вибухів у Придністров'ї

25 квітня 2022, 22:14

Москва продовжить теракти в Тирасполі та інших містах окупованої території Молдови, кажуть у розвідці.

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Придністров'я / twitter.com/Lalipooo

Вибухи в будівлі так званого "Міністерства державної безпеки" у Придністров'ї - це спланована провокація російських спецслужб.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Москва продовжить теракти в Тирасполі та інших містах окупованої території Молдови.

"У столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" (ПМР) 25 квітня близько 17:45 прогриміла серія вибухів. Вони відбулися в приміщенні, де розташовані офіси місцевого "Міністерства державної безпеки" і філії російської "Федеральної Служби безпеки" в ПМР", - зазначили в ГУР.

В результаті вибухів будинок отримв пошкодження. Імовірно, обстріл проводився з ручних протитанкових гранатометів (РПГ).

У ГУР додали, що для керівництва Придністров'я обстріл будівлі в центрі Тирасполя не став несподіванкою.

Ще 22 квітня стало відомо про плани влади ПМР підготувати "захищений пункт управління цивільної оборони міста". При цьому підкреслювалося, що в разі його відсутності ставилося завдання про його термінове створення.

"Тобто, ще за три дні до інциденту, керівники ПМР вже готувалися до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункера", - додали в розвідці, опублікувавши копію відповідного запиту.

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У ГУР зазначають, що вибухи в Тирасполі, це одна із запланованих російськими спецслужбами провокацій, організованих ФСБ для нагнітання в Придністров'ї панічних і антиукраїнських настроїв. Їх мета - виправдати війну в Україні і залучити ПМР до бойових дій на українській території.

"Або в якості території з певним мобілізаційним резервом, або як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію", - зазначили в розвідці, додавши, що ФСБ продовжить серію провокацій в Придністров'ї.

Реакція Кишинева на вибухи в Тирасполі

У Бюро реінтеграції Молдови заявили, що вибухи в будівлі МДБ невизнаного Придністров'я - це привід для створення напруженості в регіоні. У відомстві закликали зберігати спокій. Служба безпеки країни скликала термінове засідання у зв'язку з подією.

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