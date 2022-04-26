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Вибухи у Затоці та "ПМР": РФ готує Придністров'ю сценарій Донбасу

26 квітня 2022, 15:20

Після серії вибухів у невизнаній "Придністровській молдавській республіці" ввели "червоний рівень терористичної небезпеки".

У вівторок вранці, 26 квітня, в контрольованій РФ маріонетковій "Придністровській молдавській республіці" у селищі Маяк Григоріопольського району прогриміли два вибухи.

Перший о 6:40, другий о 7:05, повідомляє "МВС Придністров'я".

Відомо, що з ладу виведені дві найпотужніші антени: одна – мегаваттная, друга – напівмегаваттная. Обидві ретранслювали радіо РФ.

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/ mvdpmr.org

Зазначимо, що в МЗС РФ заявили, що "Росія хотіла б уникнути сценарію, при якому Москві доведеться втрутитися в конфлікт у "Придністров'ї"

Як відомо, в РФ раніше заявляли про те, що нібито також намагалися уникнути війни з Україною.

Окупанти почали погрожувати Україні

Зазначимо, що ватажок бойовик "ДНР" Денис Пушилін погрожує Україні "з урахуванням того, що відбувається в Придністров'ї".

Повідомляється, що Пушилін заявив, що "після виходу до кордонів Донецької області" потрібно починати "наступний етап операції з урахуванням того, що відбувається в Придністров'ї і обстрілів прикордонних з Україною областей РФ".

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У ПМР заговорили про "терористичну загрозу"

Після серії вибухів у невизнаній "Придністровській молдавській республіці" ввели "червоний рівень терористичної небезпеки", повідомляє РІА Новості.

"Глава Придністров'я провів засідання Радбезу з питання "терористичних атак проти об'єктів інфраструктури та держустанов".

"Червоний рівень терористичної небезпеки" передбачає вжиття додаткових заходів щодо забезпечення безпеки, заявив лідер так званої "ПМР".

Влада невизнаної "республіки" заявила, що в Придністров'ї зафіксовано вже три теракти: проти будівлі МДБ, військової частини в селі Паркіни і вишки радіотелецентру.

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Вибухи в "ПМР" - реакція Кишинева

Президент Молдови Майя Санду 26 квітня скликала засідання Вищої Ради Безпеки щодо інцидентів у Придністров'ї.

Про це передомляє прес-служба Адміністрації президента Молдови.

Засідання відбудеться о 13:00, потім о 15: 00 Санду проведе брифінг для преси.

Що відбувається в Придністров'ї

Після повідомлень про вибухи в невизнаному Придністров'ї на виїзд на підконтрольну молдавському уряду територію утворилися автомобільні черги.

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На КПП помітні незвичайні пробки на виїзді з території невизнаної республіки.

Придністровська пропаганда, однак, причиною назвала повернення людей додому після Великодніх свят.

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РФ обстріляла міст у Затоці

Міст через річку Дністер, що з'єднує Білгород-Дністровський район Одеської області і обласний центр, пошкоджений і в даний час закритий для проїзду, повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження. Інформацію про те, що це за міст і що сталося, не розголошують з метою безпеки, повідомили в Білгород-Дністровській міськраді", - написав Братчук в Telegram.

Як уточнили в оперативному командуванні Південь, в Одеській області сьогодні через ракетний удар пошкоджено міст через Дністровський лиман.

"По Одеській області завдано ракетного удару. Є ураження мосту через Дністровський лиман. Обставини та інформація про постраждалих уточнюються. З міркувань безпеки рух по мосту перекрито. Просимо водіїв заздалегідь вибрати альтернативні маршрути руху", - сказано в повідомленні.

В Укрзалізниці підтвердили обстріл мосту.

Що відомо про плани РФ щодо Придністров'я

Раніше повідомлялося про те, що Росія має намір окупувати Донбас і південну частину України.

Заступник командувача Центрального військового округу РФ, якого цитують російські ЗМІ, заявив, що російська армія в ході "другого етапу спецоперації" повинна встановити "повний контроль над Донбасом", а це "дозволить створити сухопутний коридор до Криму і впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ".

А "контроль над півднем України дасть ЗС РФ ще один вихід в Придністров'ї, де відзначаються факти утиску російськомовного населення", заявив заступник командувача ЦВО.

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Придністров'я ПМР
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