Молдові слід повернути Придністров'я, а Грузії - Абхазію та Південну Осетію - Данілов

Повернення Грузією та Молдовою своїх територій допомогло б Україні - Данілов / УНІАН

Якби Молдова та Грузія почали роботу з повернення окупованих Придністров'я, Абхазії і Південної Осетії, такі рішення були б на користь України. Після того як у невизнаній НКР у Нагірному Карабасі було впроваджено воєнний стан, Вірменія запросила допомогу у Росії. Однак Москва навряд чи посприяє ситуації, оскільки відправила звідти сили на війну з Україною. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Як повідомляє пресслужба РНБО, він сказав про те, що поява інших фронтів допомогла б Україні в боротьбі з російськими окупаційними військами.

Чиновник нагадав, що після оголошення невизнаної Нагірно-Карабахською республікою воєнного стану, Вірменія запросила допомогу у Росії. Однак Москва вивела звідти війська і відправила їх на війну з українською державою. Тому допомога, яку росіяни обіцяли НКР та Єревану, навряд чи буде найближчим часом.

"Після того як Нагірний Карабах впровадив на своїй території воєнний стан, Вірменія звернулася до РФ, щоб вона допомогла їм військами. Але Росія знімала звідти війська і відправляла в Україну минулого тижня. Сьогодні допомога, яку Росія обіцяла Нагірному Карабаху і Вірменії, мабуть, навряд чи там з'явиться", - зазначив Данілов.

Крім того, він згадав і обстановку, пов'язану з південними Курилами. Японія оголосила про окупацію Росією своїх територій. Росіяни почали там військові навчання, проте з невеликою кількістю військових, тому що як їх усіх, знову ж таки, відправили в Україну.

У такій ситуації, на думку секретаря РНБО, Україні допомогло б, якби Молдова та Грузія почали процес повернення своїх територій, які окупувала Росія – Придністров'я, Абхазії і Південної Осетії.

"Чим все це завершиться, невідомо. Якби сьогодні і Молдова, і Грузія займалися поверненням своїх територій, це нам дуже допомогло б", - підкреслив Олексій Данілов.

Ситуація у Нагірному Карабасі

Нагадаємо, 24 березня Вірменія звинуватила Азербайджан у наступі у Нагірному Карабасі. В азербайджанському Міноборони таку заяву заперечували. Невизнана Нагірно-Карабахська республіка оголосила воєнний стан.

У Міноборони РФ зробили заяву про те, що війська Баку зайшли до зони відповідальності "російських миротворців" і завдали ударів в районі населеного пункту Фурух. Відомство закликало Азербайджан відвести війська.

У відповідь у Баку жорстко заявили, що село називається не Фурух, а Фаррух, у той час, коли вірменські військові підрозділи не були повністю виведені з низки районів Карабаху, як передбачено Тристоронньою угодою.

При цьому Азербайджан різко закликав Росію не спотворювати інформацію щодо просування азербайджанських військ, не використовувати назву "Нагірний Карабах" і правильно вказувати території Азербайджану.