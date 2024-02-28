'Штурм по всій лінії': офіцер ЗСУ розповів, що насправді відбувається на фронті

Офіцер зазначив, що через збиття російських літаків ворог зменшив кількість скидів КАБів.

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Військовий розповів про обстановку на фронті / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що після захоплення Авдіївки у Донецькій області росіяни відчули ейфорію, а тому збільшили кількість штурмів по всій лінії фронту.

"Тільки з вечора до 5-ї ранку було вісім (штурмових дій - ред.). Дуже страшного нічого немає. Фронт вирівнявся, і це наразі допомагає. Але все-таки у них - трохи ейфорія, вони думають перехопити час. Тактична ініціатива поки що у них в руках", - сказав він під час телемарафону "Єдині новини".

Він зауважив, що через збиття російських літаків ворог зменшив кількість скидів КАБів. Цехоцький додав, що зараз літаки РФ перебувають якомога далі від лінії зіткнення.

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"Загалом, те, що роблять Сили оборони, коли у них падають літаки, це значить, що вони починають боятися. Відчутно зменшилась кількість КАБів, які вони скидають. І літаки знаходяться далі, бояться долітати до лінії зіткнення. Тому точність їхнього ураження також зменшується", - зазначив він.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що в ЗСУ розповіли про успіх на Авдіївському напрямку. На захід від Авдіївки російські окупанти знищують все перед собою, проте Збройні сили України не дозволяють ворогам закріпитися на нових позиціях і вибивають їх.

У районі населеного пункту Роботине Запорізької області підрозділи Сил оборони України розгромили штурмовиків РФ, які намагалися атакувати українські позиції. Воїни бригади "Спартан" Гвардії Наступу зупинили штурмову колону.

Головком ЗС Великої Британії назвав можливі терміни нового контрнаступу ЗСУ. Силам оборони України не вистачає боєприпасів через затримки з військовою допомогою, і ця проблема найближчим часом залишатиметься актуальною.

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